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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Хареиде: «Я горжусь игрой своих футболистов»

сегодня, 08:41
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде после поражения от хорватов в поединке 1/8 финала чемпионата мира отметил, что гордится своими подопечными. Датчане проиграли в серии пенальти.

«Вратарь Каспер Шмейхель сделал все возможное, на послематчевые пенальти были назначены наши три лучших игрока, но они промахнулись. Я испытываю сожаление, но это жесткая сторона футбола. Я горжусь игрой своих футболистов, они сыграли по плану. У нас против Хорватии были шансы, мы могли бы выйти в следующий раунд и сыграть с Россией в Сочи».

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