Хареиде: «Я горжусь игрой своих футболистов»

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде после поражения от хорватов в поединке 1/8 финала чемпионата мира отметил, что гордится своими подопечными. Датчане проиграли в серии пенальти.

«Вратарь Каспер Шмейхель сделал все возможное, на послематчевые пенальти были назначены наши три лучших игрока, но они промахнулись. Я испытываю сожаление, но это жесткая сторона футбола. Я горжусь игрой своих футболистов, они сыграли по плану. У нас против Хорватии были шансы, мы могли бы выйти в следующий раунд и сыграть с Россией в Сочи».