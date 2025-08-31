Срывается очередной любопытный трансфер. Форвард «Челси» составил компанию Антони и Бонифейсу

1756641427

сегодня, 14:57

Компания невезучих футболистов.

«Челси» отозвал аренду Джексона в «Баварию»

Николас узнал в самолете в Мюнхен, что нападающий «Челси» Делап получил травму и вылетел на два месяца. Лондонцы отозвали аренду сенегальского форварда в «Баварию». Футболист недоволен и решил отправиться в Мюнхен. Руководство немецкого клуба осталось в замешательстве, ведь накануне закрытия трансферного окна у них возникли серьезные проблемы. Искали подмену Кейну, чтобы Харри свежим выходил в решающих матчах сезона. Нашли решение на случай игры в два форварда в проходных матчах, а теперь нужен план «Б». «Бавария» активно вела переговоры с немцем Вольтемаде, который оказался в «Ньюкасле». Дальше немцы пошли за Джексоном, ведь руководство клуба знает об интересе «Барселоны» к Кейну. Испанцы заманивают второго голеадора «Баварии» подряд после Левандовски, к чему немцы уже готовятся. Джексон разочарован, ведь не входил в планы Марески. Возможно, руководство «Баварии» попробует спасти сделку, но сделать это будет сложно. Совладелец «Челси» Боэли – упрямый человек. Жаль Николаса, который год ждал приглашения в другой клуб с трофеями. В Лондоне и Мюнхене игрока ждал резерв, но игрок мечтает о «Баварии», в этом и заключается разница.

«Манчестер Юнайтед» скрыл от «Бетиса» правду

Вингер МЮ Антони провел удачные матчи в команде из Севильи весной в аренде. Антони стал героем популярных мемов. Вклад игрока в успехи «Бетиса» немного переоценивают, но реклама сыграла свою роль. Испанцы подумывали о новом трансфере Антони. О сделке было объявлено, а потом «Бетис» выступил с заявлением:

Соглашения по Антони нет, и клуб отозвал наше предложение. Мы не можем позволить себе ту трансферную сумму и выплаты, которые «Манчестер Юнайтед» должен произвести игроку до перехода.

В переводе на понятный язык – появились нюансы. Испанцы хотели выкупить 50 % прав на игрока за 25 млн евро. Хотя англичане подписали футболиста за 95 миллионов евро, эту сумму «Аякс» выдумал. Рыночная стоимость Антони давно не менялась, и составляет 35 млн евро. «Бетис» согласился переплатить, но в клубе выяснили, что представители МЮ скрыли правду. Клуб должен Антони и агенту футблиста деньги, которые англичане обещали вингеру в день перехода из «Аякса». Старые долги важно возвращать, но «Бетис» отказался платить вместо «Манчестер Юнайтед», что логично. Испанцы ищут нового вингера, а МЮ не умеет делать трансферы.

Форвард Бонифейс не прошел медосмотр в «Милане»

«Россонери» согласовали трансфер нигерийского форварда с «Байером». Команда тен Хага не рассчитывает на футболиста, и Виктор искал новое место работы. Игрок прошел медицинский осмотр в Милане. Сделку забраковали врачи, чего Бонифейс не скрывает:

Трансфер не осуществили из-за моего колена. У меня была травма на правом колене уже дважды, и после второго серьёзного повреждения я даже хотел завершить карьеру, настолько мне было тяжело. Пока другие играли в футбол, я лишь восстанавливался.

Под крылом у Аллегри нападающий готовился перезапустить карьеру, но не сложилось. «Байер» допустил ошибку, не отдав Бонифейса в «Аль-Наср» зимой. Врачи клуба Роналду также заподозрили неладное и забраковали переход. Теперь две опции: Бонифейс восстановится и продолжит карьеру, или серия травм колена остановит игрока на пути развития. Нападающему 24 года по паспорту, хотя в случае с африканцами возраст требует перепроверки. В любом случае жаль футболиста.

Довбик не вернется в любимый чемпионат Испании

Форварду стоило послушать жену, но сделать наоборот. Супруга между Римом и Мадридом выбрала столицу Италии. Обладатель трофея Пичичи отказал «Атлетико» ради «Ромы». Довбик не послушал Симеоне, хотя Артёма звали в состав до норвежца Серлота. Сезон Артёма в «Роме» получился скомканным. Когда в команде поменялся тренер, Гасперини затребовал подписать ирландца Эвана Фергюсона, который по футбольному типажу похож на Довбика, но отличается по стилю. Артём летом ищет новую команду, но пока нет трансфера. Говорили о возвращении в Испанию, где Довбику предлагал контракт «Вильярреал». Переговоры между этим клубом и «Ромой», как сообщается, сорвались. Нападающего сборной Украины также связывали с «Ньюкаслом», где хотят подписать двух нападающих на случай ухода Исака, и «Миланом». Разница между претендентами – в еврокубковом будущем. «Вильярреал» и «Ньюкасл» сыграют в Лиге чемпионов, а команда, куда перешел Модрич, не сыграет. Артём станет одноклубником Луки, только если «Рома» согласится на обмен Довбика на Хименеса. Эта сделка тоже осталась под вопросом. Тогда Артём минимум до зимы пробудет в резерве у Гасперини.

«Ньюкасл» безуспешно ведёт переговоры с форвардом