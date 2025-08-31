Срывается очередной любопытный трансфер. Форвард «Челси» составил компанию Антони и Бонифейсу

Компания невезучих футболистов.
«Челси» отозвал аренду Джексона в «Баварию»
Николас узнал в самолете в Мюнхен, что нападающий «Челси» Делап получил травму и вылетел на два месяца. Лондонцы отозвали аренду сенегальского форварда в «Баварию». Футболист недоволен и решил отправиться в Мюнхен. Руководство немецкого клуба осталось в замешательстве, ведь накануне закрытия трансферного окна у них возникли серьезные проблемы. Искали подмену Кейну, чтобы Харри свежим выходил в решающих матчах сезона. Нашли решение на случай игры в два форварда в проходных матчах, а теперь нужен план «Б». «Бавария» активно вела переговоры с немцем Вольтемаде, который оказался в «Ньюкасле». Дальше немцы пошли за Джексоном, ведь руководство клуба знает об интересе «Барселоны» к Кейну. Испанцы заманивают второго голеадора «Баварии» подряд после Левандовски, к чему немцы уже готовятся. Джексон разочарован, ведь не входил в планы Марески. Возможно, руководство «Баварии» попробует спасти сделку, но сделать это будет сложно. Совладелец «Челси» Боэли – упрямый человек. Жаль Николаса, который год ждал приглашения в другой клуб с трофеями. В Лондоне и Мюнхене игрока ждал резерв, но игрок мечтает о «Баварии», в этом и заключается разница.
«Манчестер Юнайтед» скрыл от «Бетиса» правду
Вингер МЮ Антони провел удачные матчи в команде из Севильи весной в аренде. Антони стал героем популярных мемов. Вклад игрока в успехи «Бетиса» немного переоценивают, но реклама сыграла свою роль. Испанцы подумывали о новом трансфере Антони. О сделке было объявлено, а потом «Бетис» выступил с заявлением:
Соглашения по Антони нет, и клуб отозвал наше предложение. Мы не можем позволить себе ту трансферную сумму и выплаты, которые «Манчестер Юнайтед» должен произвести игроку до перехода.
В переводе на понятный язык – появились нюансы. Испанцы хотели выкупить 50 % прав на игрока за 25 млн евро. Хотя англичане подписали футболиста за 95 миллионов евро, эту сумму «Аякс» выдумал. Рыночная стоимость Антони давно не менялась, и составляет 35 млн евро. «Бетис» согласился переплатить, но в клубе выяснили, что представители МЮ скрыли правду. Клуб должен Антони и агенту футблиста деньги, которые англичане обещали вингеру в день перехода из «Аякса». Старые долги важно возвращать, но «Бетис» отказался платить вместо «Манчестер Юнайтед», что логично. Испанцы ищут нового вингера, а МЮ не умеет делать трансферы.
Форвард Бонифейс не прошел медосмотр в «Милане»
«Россонери» согласовали трансфер нигерийского форварда с «Байером». Команда тен Хага не рассчитывает на футболиста, и Виктор искал новое место работы. Игрок прошел медицинский осмотр в Милане. Сделку забраковали врачи, чего Бонифейс не скрывает:
Трансфер не осуществили из-за моего колена. У меня была травма на правом колене уже дважды, и после второго серьёзного повреждения я даже хотел завершить карьеру, настолько мне было тяжело. Пока другие играли в футбол, я лишь восстанавливался.
Под крылом у Аллегри нападающий готовился перезапустить карьеру, но не сложилось. «Байер» допустил ошибку, не отдав Бонифейса в «Аль-Наср» зимой. Врачи клуба Роналду также заподозрили неладное и забраковали переход. Теперь две опции: Бонифейс восстановится и продолжит карьеру, или серия травм колена остановит игрока на пути развития. Нападающему 24 года по паспорту, хотя в случае с африканцами возраст требует перепроверки. В любом случае жаль футболиста.
Довбик не вернется в любимый чемпионат Испании
Форварду стоило послушать жену, но сделать наоборот. Супруга между Римом и Мадридом выбрала столицу Италии. Обладатель трофея Пичичи отказал «Атлетико» ради «Ромы». Довбик не послушал Симеоне, хотя Артёма звали в состав до норвежца Серлота. Сезон Артёма в «Роме» получился скомканным. Когда в команде поменялся тренер, Гасперини затребовал подписать ирландца Эвана Фергюсона, который по футбольному типажу похож на Довбика, но отличается по стилю. Артём летом ищет новую команду, но пока нет трансфера. Говорили о возвращении в Испанию, где Довбику предлагал контракт «Вильярреал». Переговоры между этим клубом и «Ромой», как сообщается, сорвались. Нападающего сборной Украины также связывали с «Ньюкаслом», где хотят подписать двух нападающих на случай ухода Исака, и «Миланом». Разница между претендентами – в еврокубковом будущем. «Вильярреал» и «Ньюкасл» сыграют в Лиге чемпионов, а команда, куда перешел Модрич, не сыграет. Артём станет одноклубником Луки, только если «Рома» согласится на обмен Довбика на Хименеса. Эта сделка тоже осталась под вопросом. Тогда Артём минимум до зимы пробудет в резерве у Гасперини.
«Ньюкасл» безуспешно ведёт переговоры с форвардом
Особенность лета: клубы тянут с расставаниями. Исак давно хотел перейти в «Ливерпуль» без скандала. В результате «Ньюкасл» имел бы лето на поиски нападающих. Нужен не один новый форвард Вольтемаде, а два снайпера, ведь Каллум Уилсон покинул «сорок» в качестве свободного агента. Теперь ветеран представляет «Вест Хэм». «Сороки» дважды делали запросы по поводу молодого норвежца Йоргена Странд Ларсена в «Вулверхэмптон». «Волки» отклонили ставки в 50 и 55 миллионов фунтов. Руководство клуба заявило нападающему, что в это трансферное окно игрок не покинет команду, ведь Матеус Кунья уже перешел в «Манчестер Юнайтед», а Фабио Силва отправился в «Боруссию» из Дортмунда. Странд Ларсен в прошлом сезоне АПЛ сыграл в 35 матчах, забил 14 мячей и сделал 4 ассиста. Понимаем интерес «Ньюкасла». Но после того, как люди шейхов разогнали опытных менеджеров клуба, тренер Хау не получает вовремя сильных футболистов. Важно найти замену Исаку, который упрямо не хочет играть за «Ньюкасл», но времени не осталось. Шейхи пробуют не пустить шведа в «Ливерпуль», и тогда появится ещё одна сорванная летняя сделка на 130 миллионов евро.