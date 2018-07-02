Оспина: «Сборную Колумбии не страшит встреча с Англией»

Голкипер сборной Колумбии Давид Оспина поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

«Наша команда стала сильнее, чем четыре года назад. Сейчас мы более опытны и сильны, чем в Бразилии.

У нас есть опыт и класс. Наши футболисты играют в лучших клубах, лучших лигах, так что нам не привыкать к большим матчам.

Встреча с Англией не страшит Колумбию. Это хорошая команда, однако мы отдадим все силы ради нашей страны. Для меня большая честь защищать цвета национальной команды».

Матч Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене «Спартак».