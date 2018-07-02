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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Оспина: «Сборную Колумбии не страшит встреча с Англией»

сегодня, 11:15
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 21:00 Не начался

Голкипер сборной Колумбии Давид Оспина поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

«Наша команда стала сильнее, чем четыре года назад. Сейчас мы более опытны и сильны, чем в Бразилии.

У нас есть опыт и класс. Наши футболисты играют в лучших клубах, лучших лигах, так что нам не привыкать к большим матчам.

Встреча с Англией не страшит Колумбию. Это хорошая команда, однако мы отдадим все силы ради нашей страны. Для меня большая честь защищать цвета национальной команды».

Матч Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене «Спартак».

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 12:34
Правильно, выносите англичан.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:28
Колумбия победит
loko7
loko7
сегодня в 12:21
Это англичане должны бояться вас.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:03
Если не страшит, то выиграйте.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:53
Мне всегда больше нравилась Колумбийская заварка, а не Саксонские липтоны!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:51
Ясен пень не страшит, это же не с нами играть - головой 90 + 30 минут о бетонную стену долбиться )))
SSC1
SSC1
сегодня в 11:48
и правильно пусть едут домой лизать опу америкосов...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:42
Уверен, поддержка российских болельщиков поможет колумбийцам убрать с дороги англосаксов.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:33
Мы будем рады если вы этих чопорных англосаксов отправите домой.
Пепс
Пепс
сегодня в 11:33
Вперед Колумбасы !!!!! Англичанам надо устроить гоу хоум
Egorium
Egorium
сегодня в 11:28
И правильно, разгромить Англию нужно в пух и прах.
Alladins
Alladins
сегодня в 11:16
Удачи Колумбии, наваляйте англичанам.
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