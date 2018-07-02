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Гранквист: «Швеция надеется дойти до полуфинала чемпионата мира»

сегодня, 14:32
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗавтра в 17:00 Не начался

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что команда надеется повторить успех 1994 года, когда «Тре Крунур» добрались до полуфинала мундиаля.

Завтра Швеция сыграет со Швейцарией в 1/8 финала турнира.

«Полуфинал чемпионата мира 1994 года был очень давно, я помню всех игроков и почти все результаты. Мы надеемся повторить успех, но наша первая задача - показать хорошую игру завтра. В 1994 году чемпионат для шведов получился экстраординарным, но посмотрим, сможем ли мы достичь того же уровня.

Мы со всей ответственностью готовимся к игре со швейцарцами и постараемся показать все, на что способны, будем стремиться к победе и создавать моменты независимо от того, кто выйдет на поле. У Швейцарии отличная команда, она проиграла только один раз в последних 25 матчах, но мы знаем, как против нее играть - завтра увидите».

Встречу рассудит словенец Дамир Скомина.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:30
... а там их остановит Россия.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:10
Краснодар за Вас Кэп!!!
swift stream
swift stream
сегодня в 14:40
Удачи шведам.
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