Гранквист: «Швеция надеется дойти до полуфинала чемпионата мира»

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что команда надеется повторить успех 1994 года, когда «Тре Крунур» добрались до полуфинала мундиаля.

Завтра Швеция сыграет со Швейцарией в 1/8 финала турнира.

«Полуфинал чемпионата мира 1994 года был очень давно, я помню всех игроков и почти все результаты. Мы надеемся повторить успех, но наша первая задача - показать хорошую игру завтра. В 1994 году чемпионат для шведов получился экстраординарным, но посмотрим, сможем ли мы достичь того же уровня.

Мы со всей ответственностью готовимся к игре со швейцарцами и постараемся показать все, на что способны, будем стремиться к победе и создавать моменты независимо от того, кто выйдет на поле. У Швейцарии отличная команда, она проиграла только один раз в последних 25 матчах, но мы знаем, как против нее играть - завтра увидите».

Встречу рассудит словенец Дамир Скомина.