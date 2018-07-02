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Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ

02 июля 2018, 12:30

Исторический успех сборной России оценили во всей Европе. «Соккер.ру» делится любопытнейшей подборкой мнений о победе нашей команды над Испанией.

«Marca.com». Начинаем с горяченького! Как рефлексируют испанцы после вылета «Красной Фурии» от ног наших футболистов с чемпионата мира. Точно не ждали такого подвоха от хозяев мундиаля! Предлагаем компиляцию самых интересных мнений со страниц ведущего испанского издания.

«Испания покидает крупный турнир, проиграв хозяевам в серии пенальти. На поле стадиона „Лужники“ у главного героя было русское имя: Игорь Акинфеев. Во что же играла „Фурия Роха“ в России? Каков стиль игры? Как можно было пропустить шесть голов от Португалии, Ирана, Марокко и России? Почему на поле выходили игроки, не способные справляться с поставленными задачами? Много ли голевых шансов создала команда Йерро за пределами яркого матча с Португалией? Это все вопросы без ответа. И не стоит оправдываться тем, что соперник заперся на своей половине поля, ведя борьбу с футболом. Чего мы ожидали? Что Россия сыграет с нами в открытый футбол? Делать тысячи передач без смысла и подолгу владеть мячом – не великая заслуга, когда ты забываешь о чужих воротах.

Испания владела мячом, но не матчем. Вся игра России сводилась к тому, чтобы доставлять мячи из стратосферы на Дзюбу – человека-буя почти двухметрового роста. Местная команда, как в регби, отыгрывала ярд за ярдом, и похожий на скалу Дзюба заставил Пике ошибиться, а потом и реализовал пенальти. Потом Россия только защищалась, казалось, даже от собственных зрителей, но дотянула до лотереи с пенальти, на которую вратарь Акинфеев вышел в обнимку с двумя музами, которые помогли ему протащить свою команду в четвертьфинал. Бесхребетная Испания так и не смогла зажечь в себе искру на чемпионате мира, и это закономерный финал мучений в предшествующих матчах с Ираном и Марокко».  

«Sport.es». Каталонское издание дает максимально сухую оценку на передовице. Радоваться вылету команды с футболистами «Барселоны» в составе неэтично, но и огорчения в заметках каталонской прессы не читается, в то время как столица пышет то унылостью, то истериками.

«Испанская команда потерпела крах против российской стены и упала уже в первом раунде плей-офф. „Красные“ доминировали по ходу матча, но до реальных угроз воротам будущего героя доходило не так часто. Лидером Испании был Иско, который перемещался по всему фронту атаки, Россия уповала на гиганта Дзюбу в передней линии. „Фурия Роха“ открыла счет, когда Игнашевич под давлением Рамоса послал мяч в свои ворота, но соперник ответил с пенальти, который абсурдным образом заработал Пике. Так Испания упустила нити игры из своих рук и позволила России вздохнуть с облегчением и вцепиться в представившийся шанс на ничью. Несколько раз Акинфеева беспокоили, в том числе вышедший на замену Иньеста, удалось ускорить атаку после появления на поле Аспаса и Родриго, которые могли забить в овертайме, однако в серии пенальти Яго совершил решающий промах, а чуть раньше дуэль Акинфееву проиграл Коке. Это и обеспечило Испании внезапную смерть на чемпионате мира».

«Globo Esporte». Испанские СМИ на самом деле читать скучно: испанцы никак не могут переварить свою беду и говорят об одном и том же на разные лады, а хочется ознакомиться с оценками успеха сборной России. А вот бразильцы, к примеру, дают правильный заголовок: «Русские герои!» И шлют респекты Акинфееву.

«Удивительно: Россия в числе восьми сильнейших команд планеты, а Испания покидает турнир! И ведь хозяева могут пойти еще дальше, после победы над испанцами им некого бояться. Россия и Акинфеев деморализованными покинули ЧМ-2014, но четыре года спустя вратарь заслуженно искупил все свои грехи. Акинфеев проделал большую работу во время матча, а в серии пенальти сверкал, отразив удары Коке и Аспаса. Особенно феноменальным получилось решающее спасение выброшенной в воздух ногой».

«L'Equipe». Французы заявляют, что Россия «уничтожила» Испанию в серии пенальти, отмечают непробиваемую российскую стену и лично Игоря Акинфеева.

«России нужен был герой, и он нашелся в воротах! Акинфеев отправил свою страну в четвертьфинал чемпионата мира, справившись с попытками Коке и Аспаса. Стадион „Лужники“ и вся Россия ликуют после подвига своего капитана. 32-летний вратарь сейчас еще в более блестящей форме, чем во время своего пика, пришедшегося на середину „нулевых“».

«La gazzetta dello sport». Итальянцы не стесняются в выражениях.

«Они поместили его на плакат чемпионата мира, своего лучшего футболиста в истории: Льва Яшина, вратаря. Вратаря с большой буквы. Нынешний голкипер Игорь Акинфеев никогда не считался достойным наследником, и действительно так казалось, судя по его выступлениям за ЦСКА в Лиге чемпионов. Но в этот вечер Акинфеев превратился в мифологического героя русского футбола. Россия много защищалась, ждала, терпела, пропускала и возвращалась в игру, оставалась без контратак, но все равно выстояла в основное время и в овертайме. Чтобы победить в серии пенальти».

Празднует вся Россия, но это только начало!

«The Telegraph». Оценка с родины футбола тоже подоспела.

«То, что начиналось, как типичный матч грандиозной Испании, превратилось в одну из главных сенсаций чемпионата мира и трагедию для фаворита. Это была ужасная игра, но драматизм развязки и значение этого матча для русского народа невозможно переоценить. Этот матч был о России, которая сыграла с пятью защитниками, на протяжении всей игры боялась мяча, но рискнула и победила в перестрелке с пенальти. Это здорово для сборной России, здорово для всей России и отлично подходящий сценарий для турнира в целом».

«A Bola». Обзор игры стандартный: 1000+ испанских пасов, гораздо меньше идей, Акинфеев – герой, Дзюба – великан, Марио Фернандес и остальные защитники – молодцы. Интересуемся комментариями, которые оставили соседи испанцев. Мнения, прямо скажем, разделились. Вот типичный срез мнений.

Paulocb64: «Это заслуженное наказание для Испании. А Россия заслужила свой успех. Русские – люди с огромной историей преодолений».

Globetrotter: «Надеюсь, в четвертьфинале Россия вылетит! Ужасная команда, до невозможности скучная».

«Bild». Завершают подборку мнений из-за рубежа немцы, которые, передразнивая испанцев, кричат в заголовке: «Карамба!» («Черт возьми!»)

«Это какое-то безумие! Русская летняя сказка продолжается после победы над Испанией в серии пенальти. Сенсация прекрасна! Благодаря вратарю-герою Акинфееву, который взял два удара в серии пенальти, Россия создала большой сюрприз и продвинулась в четвертьфинал». 

Верьте своим глазам! Сборная России выбила Испанию

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
05 июля в 12:14
ekliziast:
Надо будет , поставим у ворот и бронепоезд, и не тебе указывать как играть сборной, там есть тренер Стас.Если тебе не нравится , иди попрыгай , отпустит.
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    05 июля в 12:13
    это не некоторые -это вполне знакомые по инету
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    05 июля в 12:11
    Илья Кузнецов:
    Ну да, для нас это достижение намного больше, чем все чемпионства Испании)) а Испании с таким составом - позор вылетать от команд уровня России.
    здорово!!!
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    05 июля в 12:11
    LOpp:
    глупость
    это просто рикошет из серии не нужных
    рекошетов не бывает у тех -кого нет на поле!!!!!
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    03 июля в 18:48
    Orden1994:
    выстрадали победу теперь будете 100 лет об этом говорит, наверно когда Испания 2 евро и ЧМ взяла так не хвастались.
    Ну да, для нас это достижение намного больше, чем все чемпионства Испании))
    а Испании с таким составом - позор вылетать от команд уровня России.
    SIG
    SIG
    03 июля в 16:08
    Я вот думаю, почему некоторые болельщики так окунают нашу сборную? С иностранцами понятно, они не должны любить Россию. Но наши то чего? Вот сегодня все говорят про Японцев - "самураи, достойно играли, молодцы и т.д." Всё правда, всё так. Но завтра про них уже не вспомнят. Также как и про Испанию, Германию, Аргентину. А мы продолжаем играть. Я думаю никто не был бы против, если бы мы сыграли как в четвертьфинале евро 2008, но объективно и испанцами мы сейчас так играть не можем. При этом 3 игры до испанцев были на очень хорошем уровне по зрелищности. И с Хорватами будет заруба. Так что успокойтесь и наслаждайтесь тем, что мы в шаге от полуфинала
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:54
    tabas:
    L'Equipe». Французы заявляют, что Россия «уничтожила» Испанию в серии пенальти, отмечают непробиваемую российскую стену и лично Игоря Акинфеева. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1056193 А хочется спросить, кто довёл до пробития серии пенальти, не ангажированный ли хозяевами мундиаля судья - парикмахер приложил к этому свои грязные лапы!
    Лечится надо, торопись , упустишь время .
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:52
    tabas:
    Не скучной бывает только с третьеразрядными командами типа СА и страны фараонов, а на случай игры с серьёзными командами есть припаркованный насмерть у своих ворот автобус - до качества ли игры такой команде?!
    Надо будет , поставим у ворот и бронепоезд, и не тебе указывать как играть сборной, там есть тренер Стас.Если тебе не нравится , иди попрыгай , отпустит.
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:48
    tabas:
    . Каталонское издание дает максимально сухую оценку на передовице. Радоваться вылету команды с футболистами «Барселоны» в составе не этично, но и огорчения в заметках каталонской прессы не читается, в то время как столица пышет то унылостью, то истериками. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1056193 Автору подборки от Соккер должно быть известно о непростых отношениях Каталонии к Испании, им не до отдельных игроков Барселоны, представляющих Испанию!
    Кладём мы на их отношения, мы их отимели и этим всё сказано, а кому интересно , пусть разбирается,кто испанец кто каталонец.
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:42
    DXTK:
    Первый гол Рамос забивал с нарушениями правил, стал падать и прихватил Игнашевича, фол в нападении,. Ладно его засчитали 1-0, после Испания просто остановилась, катали мяч, просто не было тех игроков, которые умеют обострять и придумывать. Пике мяч попал в руку случайно, не уютно играть, когда вокруг одни днырявые мадридцы .Вы заметьте, Испания стала прибавлять с выходом ветерана Иньесты, от которого стали исходить опасные действия. Как говориться закончились тащеры из Барселоны, коем были в центре полузащиты, Хави и Иньеста, красная фурия встала. Йерро мадридист сколько раз он проваливался, как игрок сборной, даже от Кореи в 2002, по этому сборной он ничего не мог дать, просто как манекен стоял. Рамос тоже сливочная барышня при этом капитан, постоянно падал, а сам грязно играл, с такими игроками Испании делать нечего на крупных турнирах. + Плюс не забываем как Перес забрал Лопетеги в Реал из сборной, прямо на кануне ЧМ, угробив все наработки сборной........ Да и Коке, который промахнулся с точки, еще что-то ноет об Российском автобусе из 11 человек перед воротами, когда сам с Атлетико в него частенько играет. PS выводы: Мадрид это пропасть для сборной.
    Да плевать нам и на Мадрид и на Барселону, это их испанские разборки, мы победили и этим всё сказано и пусть захлебнутся желчью все недруги и убогие.
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    03 июля в 12:32
    Как-то это все странно и нелогично, но это его величество Футбол!

    Пенальти - лотерея чистой воды и здесь все решает Случай!

    Случай оказался на стороне сборной России! А Футбол был...
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:32
    Илья Кузнецов:
    Вот и Дзюба становится звездой мирового футбола. Скоро его купит себе Реал вместо Бензема(шутка) А ведь мог сидеть на лавке у Манчини в Зените и играл бы на ЧМ Заболотный сейчас)
    Черчесов не дурак , он прекрасно знает кого брать, он же не макаронник.
    ekliziast
    ekliziast
    03 июля в 12:29
    Orden1994:
    выстрадали победу теперь будете 100 лет об этом говорит, наверно когда Испания 2 евро и ЧМ взяла так не хвастались.
    Попрыгай, помогает.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    03 июля в 11:48
    Не понимаю вас украинцы. Когда Сборная Украины во главе с великолепным Шевченко, любимца из Украины Калиниченко и героем Шовковским выходили в 1/4 в 2006, не помню чтобы русские так завидовали и выливали свои желчи в сторону сборной, наоборот радовались вместе с вами, как своей сборной. Запомните братья русские и братья украинцы, вы братья и почти один народ, футболисты не политики, не они делают эту ситуацию, что сейчас творится между вами. Давайте жить дружно, мы все дети СССР, пиндосы, гейропа и другие капиталы не должны нас поссорить. Ещё раз прошу давайте радоваться за футболистов их имя навсегда останется в летописях спорта. Ура, ура, ура!
    Terminator-2010
    Terminator-2010
    03 июля в 11:10
    Orden1994:
    выстрадали победу теперь будете 100 лет об этом говорит, наверно когда Испания 2 евро и ЧМ взяла так не хвастались.
    А ты не можешь радоваться за парней, за Россию, как все люди? Любишь Испанию -вали туда, поцелуй везде своих любимых Пике, Рамоса, Иньесту и будь счастлив! Удачи!
    амурец
    амурец
    03 июля в 07:11
    OzonBoy:
    Они ждали никакого Смолова , с его заменой все и умерло
    ну немного их ожидания сбылись никакого Смолова выпустили, а до него был никакой Самедов
    Багров-брат
    Багров-брат
    03 июля в 00:40
    Вот они, признанные герои сборной, - Арьём Дзюба и Игорь Акинфеев.
    У кого то от этого уже поджаривает не по детски...)))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    03 июля в 00:15
    Человек-буй
    Красава Дзюба )) смог за полгода изменить Одну букву в прозвище ))))))
    Фата лист
    Фата лист
    02 июля в 20:55
    tabas:
    Не скучной бывает только с третьеразрядными командами типа СА и страны фараонов, а на случай игры с серьёзными командами есть припаркованный насмерть у своих ворот автобус - до качества ли игры такой команде?!
    С Уругваем и близко автобуса не было и играли прилично за исключением привозов.
    Orden1994
    Orden1994
    02 июля в 20:21
    Илья Кузнецов:
    В Испании теперь могут делать фигурки и куклы в виде Дзюбы и пугать ими маленьких детей))
    выстрадали победу теперь будете 100 лет об этом говорит, наверно когда Испания 2 евро и ЧМ взяла так не хвастались.
    Великолепный
    Великолепный
    02 июля в 20:06
    Игрок сборной России впервые забил в плей-офф чемпионата мира. Автором исторического гола стал Артем Дзюба, реализовавший в матче с Испанией пенальти за игру рукой Жерара Пике.
    Великолепный
    Великолепный
    02 июля в 19:38
    Петер Шмейхель | Акинфеев сыграл фантастически, он заслуживает памятника


    По мнению легендарного датского голкипера Петера Шмейхеля, Акинфеев заслужил памятник за игру в матче с Испанией.

    «Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу. Он заслуживает памятника», — заявил Шмейхель.
    Unknown90
    Unknown90
    02 июля в 19:33
    Дзюбабуй
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    02 июля в 16:39
    В Испании теперь могут делать фигурки и куклы в виде Дзюбы и пугать ими маленьких детей))
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    02 июля в 16:38
    Вот и Дзюба становится звездой мирового футбола. Скоро его купит себе Реал вместо Бензема(шутка) А ведь мог сидеть на лавке у Манчини в Зените и играл бы на ЧМ Заболотный сейчас)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    02 июля в 15:29
      OzonBoy
      OzonBoy
      02 июля в 15:23
      Они ждали никакого Смолова , с его заменой все и умерло
      OzonBoy
      OzonBoy
      02 июля в 15:22
      Дзюба дрался как Лев , не готовы были к этому испанцы
      OzonBoy
      OzonBoy
      02 июля в 15:21
      Читая комментарии , некоторых просто хочется убить... наши ребята МОЛОДЦЫ!!! Они сделали из сказки быль. Играть в защите тоже надо уметь ... я считаю : 1. Испанцы недооценит русских , 2. Футбольный бог был на нашей стороне. Мне все равно как это выглядит !!! Наши парни герои!!!!
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      02 июля в 14:55
      tabas:
      Не скучной бывает только с третьеразрядными командами типа СА и страны фараонов, а на случай игры с серьёзными командами есть припаркованный насмерть у своих ворот автобус - до качества ли игры такой команде?!
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