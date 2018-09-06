Заха профинансировал женскую команду «Кристал Пэлас»

сегодня, 10:50

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха финансово помог женской команде «стекольщиков», которую могли распустить, поскольку коллектив остался без спонсоров.

Заха, зарабатывающий порядка 130 тысяч фунтов в неделю по условиям нового договора, внес «существенный вклад» в поддержку женской команды. Благодаря этому клуб продолжит свое существование и начнет новый сезон уже в это воскресенье, игрой с «Лестером».

25-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас», он выступает в системе клуба с 2002 года.