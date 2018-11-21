Рейнгольд: «Поставь хоть 10 Черчесовых - ничего не будет»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру сборной России в Лиге Наций.

В сборной России по-прежнему нет команды, нет сильных игроков индивидуального плана. У нас нет мастеров, которые имели бы свой почерк, стартовую скорость, удар, дриблинг, выбор позиции. Мы увидели мёртвый футбол. Поставь хоть 10 Черчесовых, ничего не будет – игру делают футболисты, а у нас их нет. Я вчера посмотрел, комментаторы говорят, что Дзюба – это всё в нашей сборной.

А что Дзюба? Ударил один раз по воротам за два часа – это просто безобразие и катастрофа. Все прославляют Дзюбу, потому что он здоровый амбал. Я этому рукоплескать не буду.