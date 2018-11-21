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Рейнгольд: «Поставь хоть 10 Черчесовых - ничего не будет»

вчера, 16:41

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру сборной России в Лиге Наций.

В сборной России по-прежнему нет команды, нет сильных игроков индивидуального плана. У нас нет мастеров, которые имели бы свой почерк, стартовую скорость, удар, дриблинг, выбор позиции. Мы увидели мёртвый футбол. Поставь хоть 10 Черчесовых, ничего не будет – игру делают футболисты, а у нас их нет. Я вчера посмотрел, комментаторы говорят, что Дзюба – это всё в нашей сборной.

А что Дзюба? Ударил один раз по воротам за два часа – это просто безобразие и катастрофа. Все прославляют Дзюбу, потому что он здоровый амбал. Я этому рукоплескать не буду.

Год сборной России. ЧМ-18, Лига Наций и задел на Евро-2020

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Все комментарии
Columb
Columb
   603 / 787
сегодня в 00:49
Можно сделать проще - не ставить спартачей.
ЮЗИК
ЮЗИК
   198 / 787
вчера в 23:26
Поддерживаю это мнение
Adepta
Adepta
   46 / 787
вчера в 22:19
Одного хватило, долго помнить будем эту бездарь.
Pendushkin
Pendushkin
   714 / 787
вчера в 21:38
Да чего плакаться! Ари же сказал, что со шведами сыграем лучше, чем с Германией. Так и случилось, на один пропущенный лучше. Помаленьку так и выправимся...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   223 / 787
вчера в 21:13
Солидарен
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 20:43
в сборной не играли Головин, Зобнин, Фернандес, Черышев. был полутравмированный Дзюба. ушёл Акинфеев. по сравнению с ЧМ не было ещё Игнашевича и Кутепова. больше половины состава.

Дедок, ты что хотел?
Mi6
Mi6
   391 / 787
вчера в 20:37
Одного усача много, а тут десять
safari-05
safari-05
вчера в 20:25
Я лично согласен.
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
вчера в 19:35
Рейнгольд прав - у нас кругом тренеры пупсики. Это они довели наш футбол до полной деградации. Вчерашнее поражение в первую очередь тренерское.
tuman960
tuman960
   242 / 787
вчера в 19:26
Для Рейнгольда главное-"все гав... один я Д,Артаньян"!!!
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
вчера в 18:48
Хватит уже кудахтать.
112910415
112910415
   77 / 787
вчера в 18:38
10 - очень дорого будет
AfrikSimon
AfrikSimon
   56 / 787
вчера в 18:19
Чем меньше в сборной спартачей, тем она успешно играет - старое, проверенное временем, правило.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   173 / 787
вчера в 17:57
Очередная порция бреда,хотя в одном он прав,10 Черчесовых тоже не справятся,но по другой причине.Черчесов как тренер полный нуль,а поэтому их колличество не влияет на результат,что один нуль,что десять,разницы никакой.К Дзюбе лично у меня по вчерашнему матчу вообще нет притензий,старался,боролся с защитниками.Пользы от него много,но когда деревья Ерохин,Газинский и д.р. в команде,то вообще трудно что-то создать.
viv
viv
   90 / 787
вчера в 17:56
Поставь хоть 10 мясных физруков - ничего не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 787
вчера в 17:44
Ага, давайте набирать мастеров в Бразилии, и всё будет в шоколаде...
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 787
вчера в 17:42
Всё, ушаты грязи полились снова.
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 17:22
Понесло дедушку.
shur
shur
   371 / 787
вчера в 17:22
...низкий поклон,сильно сказано,по делу,рэспект Ветерану!!!
Заполярный
Заполярный
   98 / 787
вчера в 17:15
ХОТЬ ДЕСЯТЬ ЧЕРЧЕСОВЫХ ПОСТАВИТЬ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ ПОКА В СБОРНОЙ ЕРОХИНСКИЕ БАКЛАНЫ И НАБАБСКИНСКИЕ КОНИ.
Tommy Lee
Tommy Lee
   106 / 787
вчера в 17:14
Тут от одного Членчесова охреневаешь, куда хоть 10
Abordage
Abordage
   32 / 787
вчера в 17:07
А кто голы привез в ворота сборной что Рейнгольд не сказал.
Mangur
Mangur
   152 / 787
вчера в 16:58
хммм.Один Рейнгольд заменит десять Бубновых.
Brigar
Brigar
   26 / 787
вчера в 16:57
10 не надо, просто всех спартачей нужно убрать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   216 / 787
вчера в 16:53
Дали повод старику побухтеть).
parallels
parallels
   4 / 787
вчера в 16:46
ну хоть один редактор правильно называет его не "футбольным экспертом", что очень смешно - а бывшим игроком спартака, что ещё смешнее.
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