Леонардо: «Игуаину нужно спуститься с небес и что-то сделать для „Милана“»

Спортивный директор «Милана» Леонардо раскритиковал нападающего команды .

Игуаин должен принять решение и взять на себя долю ответственности. Это всё слишком затянулось. У Гонсало был сложный период, но теперь пора это оставить позади и приступить к работе.

Нет смысла концентрироваться на слухах и сплетнях. Сейчас он здесь. И поэтому Игуаину нужно спуститься с небес и что-то сделать для «Милана». Голы могут изменить положение вещей, но если он хочет играть здесь дальше, то должен взять на себя ответственность.