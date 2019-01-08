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Леонардо: «Игуаину нужно спуститься с небес и что-то сделать для „Милана“»

08 января 2019, 19:23

Спортивный директор «Милана» Леонардо раскритиковал нападающего команды Гонсало Игуаина.

Игуаин должен принять решение и взять на себя долю ответственности. Это всё слишком затянулось. У Гонсало был сложный период, но теперь пора это оставить позади и приступить к работе.

Нет смысла концентрироваться на слухах и сплетнях. Сейчас он здесь. И поэтому Игуаину нужно спуститься с небес и что-то сделать для «Милана». Голы могут изменить положение вещей, но если он хочет играть здесь дальше, то должен взять на себя ответственность.

По слухам, Игуаином интересуется «Челси», а права на форварда принадлежат «Ювентусу». 

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Все комментарии
grafff
grafff
09 января 2019 в 05:27
)))
Ozabot
Ozabot
09 января 2019 в 05:23
Да с самого начала было видно, что Игуаин не замотивирован играть за «Милан». У него обиды, что вчера он играл в финале ЛЧ, а сегодня его слили середняку, взяв вместо него Роналду. Так что пользы от него никакой не будет. Он уже испорчен — только деньги потратят. Надеюсь, «Челси» его заберет.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января 2019 в 03:01
Нашли спасителя
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ zubila (раскрыть)
09 января 2019 в 00:28
Вроде просто с правом выкупа
zubila
zubila ответ КЭТиК (раскрыть)
08 января 2019 в 23:36
аренда с обязательным выкупом
dzvinka
dzvinka ответ Против ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
08 января 2019 в 23:29, ред.
они и сами не вкурсе, очевидно же)))
Doping87
Doping87
08 января 2019 в 23:21
Игуаин поможет Милану, так же как Погребняк Уралу.
witynchik
witynchik
08 января 2019 в 22:49
Мдааа...ситуация не понятная между руководством и игроками
КЭТиК
КЭТиК
08 января 2019 в 20:48
Да ему всё до фонаря, он же в аренде.
VIPded
VIPded
08 января 2019 в 19:46
Резонные замечания.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
08 января 2019 в 19:42
Чего они хотят от Пончика? С таким весом попробуй побегай. Леонардо сам бы попробовал съесть пару кебабов, а потом на поле выйти. Руки прочь от толстячка!
dzvinka
dzvinka
08 января 2019 в 19:30
кто, пухлый ишак?))
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