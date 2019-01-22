«Челси» и МЮ поспорят за игрока из четвёртой лиги Англии

22 января 2019, 06:58

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к нападающему клуба из четвёртого дивизиона Англии «Ньюпорт Каунти» Антуану Семенё, принадлежащему «Бристоль Сити», информирует источник.

В текущем сезоне 19-летний англичанин забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи в 30 матчах во всех турнирах. По информации источника, руководство «Бристоль Сити» будет готово отпустить Семенё за 2 млн фунтов.

В декабре скаут бристольского клуба Брайан Тиннион сообщил, что следил за игрой Семенё в «Ньюпорте» рядом со скаутом из МЮ .

На прошлой неделе я сидел на стадионе в Ньюпорте рядом со скаутом из «Манчестер Юнайтед». И, если честно, им очень нравится Семенё.

Недавно появился слух о том, что новичком «Челси» может стать полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.