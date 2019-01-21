Боатенг подтвердил, что переходит в «Барселону»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Барселоне». Ожидается, что каталонцы арендуют 31-летнего футболиста на полгода с возможностью выкупа летом.
«Барса», я уже иду!
Грустно покидать «Сассуоло», но это отличный шанс. И не спрашивайте меня о «Реале», он в прошлом! Хочу сосредоточиться только на «Барселоне», надеюсь забить гол на «Бернабеу» в следующем Эль Класико!
А если не получится, выкупать его никто не заставляет.
А если не получится, выкупать его никто не заставляет.
Может нам нужен Жером?
Может нам нужен Жером?