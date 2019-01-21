Боатенг подтвердил, что переходит в «Барселону»

21 января 2019, 21:29

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Барселоне». Ожидается, что каталонцы арендуют 31-летнего футболиста на полгода с возможностью выкупа летом.