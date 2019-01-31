Кинг: «Планом „Борнмута“ было выключить из игры Жоржиньо»

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг сообщил, что задачей полузащитника команды Дэвида Брукса в матче 24-го тура АПЛ с «Челси» (4:0) было нейтрализовать центрального хавбека «синих» Жоржиньо.

Мы знали, что должны выключить Жоржиньо из игры. Брукс отлично поработал над этим, а затем Джуниор [Станислас], когда Дэвид покинул поле.

В первые 20 минут мы не совсем это понимали. Тренер напомнил нам об этом, когда кто-то получил травму после 20 минут игры.

Не думаю, что Жоржиньо сделал много касаний сегодня, и боюсь, ему не слишком понравился этот матч. Это был отличный план нашего тренера, и думаю, мы выполнили его хорошо.