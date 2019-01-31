Ди Франческо: «„Рома“ сыграла ужасно. Но в отставку я не подам»

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал разгромное поражение от «Фиорентины» (1:7) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Любой мой комментарий сейчас будет излишним. Мы не можем позволять себе такое поведение во время игры. Это была ужасная игра «Ромы» в каждом её аспекте. Но дать всему этому трезвую оценку я хочу с холодной головой, потому что сейчас, по правде говоря, я не в лучшем настроении.

Однако я могу исключить то, что подам в отставку. Такая мысль никогда не приходила мне в голову.

В непростой момент мы потеряли голову. Не думаю, что вратарь сделал хотя бы один сейв, и мы пропустили семь мячей. До этого защита «Ромы» была одной из лучших в Серии А. К сожалению, тактика становится бесполезной, когда её нечем подкрепить.

Недавно мы обсуждали команду, которая оправилась от своих недугов. Но мы так легко снова теряем себя... Это настоящая психологическая проблема. Мы можем как угодно спорить о тактике, но без правильного менталитета у команды это не имеет смысла.

Всё, что мы можем сделать, это извиниться перед нашими болельщиками. Я с трудом могу объяснить то, что произошло, потому что сегодня мы ошибались всеми возможными способами. Это был позор.