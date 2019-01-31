Аллегри: «Поражение „Ювентуса“ какое-то время уже висело в воздухе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Аталанты» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Меня справедливо удалили со скамейки, потому что я терял самообладание.

По правде говоря, этот результат какое-то время уже висел в воздухе. У нас были игроки, возвращающиеся после травм, другие вообще были недоступны. При такой негативной ситуации можно спасти одну-две игры, но, в конечном итоге, вы проиграете.

Здесь нет ничего драматичного, просто это был не наш день. «Аталанта» полностью заслужила выход в полуфинал и была более страстной сегодня. Вылет из Кубка – разочарование для нас, но было бы сумасшествием полагать, что «Ювентус» может выиграть все матчи сезона.

Мы просто были не в духе. Подобное вполне может произойти после такой долгой и успешной серии. К матчу с «Пармой» вернётся Манджукич, Хедира и Пьянич вернулись в строй сегодня вечером.