Клопп: «Каждый выходит играть против „Ливерпуля“ с завышенной мотивацией»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 24-го тура АПЛ против «Лестера».

Мы прекрасно знаем, что каждый соперник выходит играть против нас с завышенной мотивацией. Но люди не должны недооценивать и наш энтузиазм.

Как тренеры мы проводим очень детальный анализ своих оппонентов. Этим вечером нас ждет серьезный тест. Просто посмотрите на результаты «Лестера», он побеждал лучшие команды чемпионата - и дома, и на выезде.