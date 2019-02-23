Сульшер рассказал о том, каким тренером был Фергюсон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился воспоминаниями о том, каким наставником был сэр Алекс Фергюсон. Напомним, что Сульшер в качестве игрока выступал под руководством Фергюсона.

Как сэр Алекс строил команду? Вы могли чувствовать это. С годами ситуация менялась, он мог быть злым или счастливым, но он точно знал, как привести нас в правильное состояние души.

Если мы проигрывали, то он лучше готовил нас к игре, если мы «летали в облаках», то он немного ворчал и всегда был сосредоточен. Он показывал, как мы должны вести себя.