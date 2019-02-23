Де Хеа выделил в составе «Ливерпуля» нескольких игроков

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа накануне матча 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля» выделил нескольких игроков в составе оппонента.

Салах? Вы не просто сосредотачиваетесь на одном игроке. В этой команде есть несколько игроков, которые хороши в индивидуальных действиях. Нужно готовиться так же, как и к любой другой игре, зная, что вас ждет матч против отличной команды с лучшими игроками.

Салах - не единственный футболист. У «Ливерпуля» есть Фирмино, который может показать убедительную игру, а также Мане, который постоянно нацелен на ворота. Нужно быть готовым к любой ситуации.