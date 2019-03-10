Зинченко - лучший игрок «Манчестер Сити» в феврале

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан фанатами клуба лучшим игроком февраля. За украинца проголосовали 45% болельщиков «горожан».
Второе место занял Серхио Агуэро (41% голосов), третье - Рахим Стерлинг (14%).
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан фанатами клуба лучшим игроком февраля. За украинца проголосовали 45% болельщиков «горожан».
Второе место занял Серхио Агуэро (41% голосов), третье - Рахим Стерлинг (14%).
+105000))
+105000))
Мои поздравления Зинченко))💪💪 так держать.
Мои поздравления Зинченко))💪💪 так держать.
Болельщики понимали, что это придаст Зине уверенности в себе.
Болельщики понимали, что это придаст Зине уверенности в себе.