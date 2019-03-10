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Зинченко - лучший игрок «Манчестер Сити» в феврале

вчера, 17:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан фанатами клуба лучшим игроком февраля. За украинца проголосовали 45% болельщиков «горожан».

Второе место занял Серхио Агуэро (41% голосов), третье - Рахим Стерлинг (14%).

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   189 / 1065
вчера в 23:59
Красава
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 1065
вчера в 20:33
Пример молодым миллиардерам из РПЛ, как надо!
BARCDJIN
BARCDJIN
   116 / 1065
вчера в 20:00
Каталонское воспитание....Будет играть в Барсе..
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил 10 seconds to stars
   159 / 1065
вчера в 19:23
Слава лучшему игроку сборной Украины!
Который служит на благо наглосаксов? Воспитать таких патриотов ЦЕ ПЕРЕМОГА. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Alladins
   159 / 1065
вчера в 19:22
Опять славу ищете?
Аха-ха)
+105000))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   94 / 1065
вчера в 18:46
Гвардиола умеет развивать талантливых игроков.
Мои поздравления Зинченко))💪💪 так держать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 1065
вчера в 18:45
Саша молоток. Браво, трудяга!
Alladins
Alladins ответил 10 seconds to stars
   182 / 1065
вчера в 18:19
Слава лучшему игроку сборной Украины!
Опять славу ищете?
ДАША Д
ДАША Д
   238 / 1065
вчера в 18:07
Ждём выгодной продажи.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1065
вчера в 18:01
Поздравления!
Брулин
Брулин
   62 / 1065
вчера в 18:01
Кто там новый левый защитник? Красава, так держать
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 17:50
Молодец хохол.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   54 / 1065
вчера в 17:37
Красавчик. Настойчивая вера в него Гвардиолы себя начала оправдывать.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   236 / 1065
вчера в 17:28
Слава лучшему игроку сборной Украины!
Zimmer
Zimmer
   790 / 1065
вчера в 17:28
Похвально.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   180 / 1065
вчера в 17:25
Молоток
allemz
allemz
   32 / 1065
вчера в 17:22
Знал, что Зина получит несмотря на великолепный перфоманс Агуэро.
Болельщики понимали, что это придаст Зине уверенности в себе.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   262 / 1065
вчера в 17:18
Красава...респект
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