Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был признан лучшим футболистом февраля в Премьер-Лиге.

Аргентинец забил семь голов в четырех матчах. Также форвард помог «горожанам» выиграть Кубок Лиги.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@aguerosergiokun is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for February #PLAwards pic.twitter.com/oj5eqauvbU