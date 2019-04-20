Ибрагимович близок к рекорду МЛС

20 апреля 2019, 09:41

Сегодня в очередном туре МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Хьюстон Динамо» со счетом 2:1.

Голом в этом матче отметился форвард хозяев Златан Ибрагимович. Для 37-летнего шведа этот мяч стал 29-м в 32 поединках в турнире в его карьере.