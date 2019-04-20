Ибрагимович близок к рекорду МЛС

Сегодня в очередном туре МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Хьюстон Динамо» со счетом 2:1.
Голом в этом матче отметился форвард хозяев Златан Ибрагимович. Для 37-летнего шведа этот мяч стал 29-м в 32 поединках в турнире в его карьере.
Рекорд по результативности за условный сезон (34 первых матчей в МЛС) принадлежит экс-игроку «Тамба Бэй» Мамаду Диалло, который за этот промежуток в турнире забил 32 гола. Таким образом, у Ибрагимовича есть еще 2 встречи для того, чтобы побить это достижение.
Просто ***ц!
Просто ***ц!