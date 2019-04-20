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Ибрагимович близок к рекорду МЛС

20 апреля 2019, 09:41
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Логотип футбольный клуб Хьюстон ДинамоХьюстон ДинамоМатч завершен

Сегодня в очередном туре МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Хьюстон Динамо» со счетом 2:1.

Голом в этом матче отметился форвард хозяев Златан Ибрагимович. Для 37-летнего шведа этот мяч стал 29-м в 32 поединках в турнире в его карьере.

Рекорд по результативности за условный сезон (34 первых матчей в МЛС) принадлежит экс-игроку «Тамба Бэй» Мамаду Диалло, который за этот промежуток в турнире забил 32 гола. Таким образом, у Ибрагимовича есть еще 2 встречи для того, чтобы побить это достижение.

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Все комментарии
Faley
Faley ответил Террпсихора
21 апреля в 06:20
а Моур его продал(( как и Руни
)))
galem72
galem72
   336 / 959
20 апреля в 11:40
Блин, какой же он классный исполнитель! И ни одного ЗМ! ((
Просто ***ц!
Террпсихора
Террпсихора
   828 / 959
20 апреля в 10:48
а Моур его продал(( как и Руни
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 10:32
в 37 лет Златан рекорды бьёт. на этом не остановится
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 10:11
Ибра - красавец!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 10:10
Надо Златану еще 4 банки положить!
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 10:08
Молодец, в таком возрасте показывать такой футбол, это вам не Европа...
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