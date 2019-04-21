Месси вышел на первое место по ассистам в сезоне среди игроков топ-5 лиг

Вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в рамках очередного тура Примеры.
В этом поединке голевую передачу сделал форвард хозяев Лионель Месси. Таким образом, аргентинец отметился уже 13-м ассистом в турнире. Он вышел на первое место в сезоне среди игроков европейских лиг топ-5, сравнявшись с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
Напомним, что Месси по-прежнему лидирует в борьбе за «Золотую бутсу».
😂😂 жаль вас детишки.
😂😂 жаль вас детишки.
Может он делит лидерство?)))
Может он делит лидерство?)))
Я лишь обозначил тот факт, что лишь Барса поволяют ему столько отдавать ассистов.
Где твой "создаватель моментов" был в сборной с Венисуэлой? Испарился как всегда и сумулируя травму не вышел на след.игру!
Я лишь обозначил тот факт, что лишь Барса поволяют ему столько отдавать ассистов.
Где твой "создаватель моментов" был в сборной с Венисуэлой? Испарился как всегда и сумулируя травму не вышел на след.игру!