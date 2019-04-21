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Месси вышел на первое место по ассистам в сезоне среди игроков топ-5 лиг

21 апреля 2019, 08:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в рамках очередного тура Примеры.

В этом поединке голевую передачу сделал форвард хозяев Лионель Месси. Таким образом, аргентинец отметился уже 13-м ассистом в турнире. Он вышел на первое место в сезоне среди игроков европейских лиг топ-5, сравнявшись с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.

Напомним, что Месси по-прежнему лидирует в борьбе за «Золотую бутсу».

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Все комментарии
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
   817 / 959
вчера в 13:30
http://cs.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-10_7/13832117728162.jpg
Agamaga
Agamaga ответил barcelona and cruyff
   138 / 959
21 апреля в 16:54
Дай Бог всем здоровья. Никому не болеть.
egoos
egoos
   484 / 959
21 апреля в 15:56
Кто в курсе, был ли Криш , когда либо, лидером ассистам? или, хотя бы, в 3ке?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
21 апреля в 15:49
Наш пострел везде поспел
alexfor
alexfor
   210 / 959
21 апреля в 14:46
NGY, ох. сейчас бы по товарняку судить) как насчет официальных матчей? или опять у тебя срочные дела появятся?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
21 апреля в 14:25
Месси опять унизил своих хейтеров.
😂😂 жаль вас детишки.
dimagas1
dimagas1
   307 / 959
21 апреля в 14:17
Как можно выйти в лидеры сравнявшись с Санчо?Хде логика?)))
Может он делит лидерство?)))
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 14:11
молодец
NGY
NGY ответил Тео Джонс
   159 / 959
21 апреля в 13:44
Ахах нгуша бомбит из-за того что Месси создает кучу моментов, а не только как дельфин с метра замыкает гыгы)
ни у кого не бомби, по себе не суди.
Я лишь обозначил тот факт, что лишь Барса поволяют ему столько отдавать ассистов.

Где твой "создаватель моментов" был в сборной с Венисуэлой? Испарился как всегда и сумулируя травму не вышел на след.игру!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил barcelona and cruyff
   391 / 959
21 апреля в 13:41
В сети вышла новость о том,что у Луиса Энрике выявлен рак крови((( Здоровья Лучо!(((
будем верить, что фейк.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 959
21 апреля в 13:33
В сети вышла новость о том,что у Луиса Энрике выявлен рак крови((( Здоровья Лучо!(((
Valerii
Valerii ответил cevin cigan
   293 / 959
21 апреля в 13:24
Санчо сегодня отметится ассистом и новость утратит своё значение......
А что вам обиженым еще остается кроме как говорить в будуующем времени и надеется на чудо, ну может хоть кто то хоть где то хоть в чем то его превзойдет. Я вот думаю. Вы правда от футбола не получаете удовольствия потому что не понимаете красоты игры и поэтому обижаетесь на весь мир и на Месси особенно за его гениальность ? Жалко вас. чесно.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 13:20
Роналду такое не снилось - он только на себя играет.
Valerii
Valerii ответил cska plus
   293 / 959
21 апреля в 13:19
Каждый день гному начисляют какие то вымышленные баллы.
арифметику учи
Valerii
Valerii
   293 / 959
21 апреля в 13:17
Новая итальянская звезда вчера бегала против фиорентины, падала, плакала, умоляла судю дать пенальти. Изврашение полнейшее. Этот полузащитник почему то всегда во всех командах играет в основном находясь в штрафной соперника. Как и вчера. А вот нападающий барсы Месси часто разгоняет атаки команды со своей половины поля , при этом успевает и голевых пасов раздать больше чем кто либо. А про то сколько он может забивать . ...и забивает. Лучший. ассист в мире. Лучший нап в мире. Лучший игрок в истории футбола.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
21 апреля в 12:59
Молодца.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   125 / 959
21 апреля в 12:45
Месси не только в Испании но и в мире лидирует по голам и асистам,такого таланта мир не знал.
alexfor
alexfor ответил Остапчук 67
   210 / 959
21 апреля в 11:56
И кто теперь скажет, что он не главный претендент на ЗМ?
нгуша, шишануый и прочие поклонники гелевой куклы)
Остапчук 67
Остапчук 67
   763 / 959
21 апреля в 11:56
И кто теперь скажет, что он не главный претендент на ЗМ?
alexfor
alexfor ответил Artuom
   210 / 959
21 апреля в 11:49
Ну почему же... например если взять ЗБ - при равном количестве голов выше тот кто сыграл меньше матчей. Не замечал?)
не, не замечал) думал, дают и тому, и тому
Artuom
Artuom ответил alexfor
   202 / 959
21 апреля в 11:47
количество матчей никто не считает при сравнении по количеству голов и гп
Ну почему же... например если взять ЗБ - при равном количестве голов выше тот кто сыграл меньше матчей. Не замечал?)
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 11:45
Каждый день гному начисляют какие то вымышленные баллы.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 959
21 апреля в 11:44
Вот ещё одно подверждение что он достоин ЗМ и лучший, в сравнении с дельфином, и другими недостойными сравнения, поскольку Лео и голеадор с ЗБ и ассистент, два в одном, таких не будет лет сорок а то и больше =)
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 959
21 апреля в 11:39
самое плохое, что в новом поколении игроков и близко нет таких мастеров, как месси и роналду. раньше казалось, что футболисты вышли на новый уровень и теперь такие будут в каждой смене. а это просто так звезды совпали
alexfor
alexfor ответил Тео Джонс
   210 / 959
21 апреля в 11:28
Ахах нгуша бомбит из-за того что Месси создает кучу моментов, а не только как дельфин с метра замыкает гыгы)
он уже не знает, как отмазать свой бред) теперь у него месси без барсы хрен столько раздал бы) это при том, что жируарес уже сколько потенциальных его гп в сезоне запорол)
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил NGY
   98 / 959
21 апреля в 11:26
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил NGY
    21 апреля в 11:26
    Без Барсы, уй бы столько ассистов набрал.
    Ахах нгуша бомбит из-за того что Месси создает кучу моментов, а не только как дельфин с метра замыкает гыгы)
    alexfor
    alexfor ответил Artuom
       210 / 959
    21 апреля в 11:25
    Это называется разделил первое место... и Санчо на игру меньше сыграл, значит именно Санчо в данный момент первый.
    количество матчей никто не считает при сравнении по количеству голов и гп
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    21 апреля в 11:25
    И забивает, и роздает. Польза огромная, почти как от Дзюбы ;)
    alexfor
    alexfor
       210 / 959
    21 апреля в 11:24
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