«Краснодар» учится быть чемпионом

вчера, 16:00

Подыскивая достойного кандидата на титул, «Соккер.ру» оценивает показатели «быков». Сравним их с чемпионами из Москвы и Санкт-Петербурга!

У «Краснодара» много непростых матчей, вырывали победы на последних минутах, теряли очки после обидных ничьих, а сегодня «динамовцы» с первых минут хорошенько погоняли одного из фаворитов в борьбе, как минимум, за место в Лиге чемпионов.

Но наличие козырей у соперников не значит, что сами «горожане» всегда показывают плохой футбол. Сегодня игра не пошла, «Динамо» играло круче, условия были сложными – шел снег. Но ведь отыгрались, не уступили. Качество футбола «быков» обычно выше, но разве у прежних чемпионов идеальная игра?

Поскольку сейчас ЦСКА играет с переменным успехом, у «Локомотива» сильный опытный состав, но проваленный старт отодвинул от лидерства, а «Спартак» это «Спартак», то метод исключения в деле. Нельзя не рассматривать «быков» как конкурентов «Зенита».

Причем если команда Семака демонстрирует футбол, который редко доставляет эстетическое удовольствие, то у «Краснодара» матчи в основном веселые. И после одного из плохих убедимся, насколько они далеки от чемпионов четырех предыдущих сезонов?

«Зенит» сезона 2014/15

Ознакомившись со статистикой в среднем за матч, можно смело сказать, что «Зенит» - самый доминирующий чемпион России последних лет. Московским клубам навязывали борьбу, они сами ошибались чаще, чем это делала команда Виллаш-Боаша.

Наверное, если бы не ужесточение лимита, «Зенит» мог оказаться в итоге в плей-офф Лиги чемпионов – если бы к покупкам Халка, Гарая и Витселя добавил еще парочку сильных трансферов. А так скатились на пятое место в прошлом сезоне и потеряли много лет. Зато тот «Зенит» лучше этого «Краснодара»:

Как видите, по 7 параметрам из 11 победил «Зенит» - сильная была команда. «Краснодар» лучше по объему ударов, владению мячом – стиль ярко выраженный и выработанный годами, точности передач и комбинационной игре. «Горожан» подводит защита – многовато пропускают и допускают немало ударов.

Зато по многим параметрам разница не критическая. Теоретически ее до конца сезона можно отыграть.

Результат: победа «Зенита» со счетом 7:4.

ЦСКА сезона 2015/16

А вот здесь борьба между «армейцами» Слуцкого из последнего для них чемпионского сезона и командой Мусаева не такая однобокая, как в первом случае. Более того, если бы «горожане» чуть бодрее набирали очки – могли претендовать на уверенную победу. По качеству моментов «Краснодар» лучше, чем ЦСКА из прошлого.

Также у них больше ударов – но с меньшей меткостью. Разумеется, владение, процент точных пасов и командная игра лучше поставлена у «быков», чем у команды Вернблума и компании. Но у тех «армейцев» свои козыри – немало пропускали, зато неплохо отбивались и редко допускали прямые удары соперников:

Суммируя все 11 показателей, получаем красноречивую разницу – 4:7 в пользу «Краснодара». Получается, даже ЦСКА Слуцкого, хотя команда понимала, как, во что и зачем играет, не показала более качественный футбол, чем «горожане» сейчас. Суммарно конечно, ведь неудачные поединки были у всех чемпионов, каждый проигрывал и не раз.

Результат: победа «Краснодара» со счетом 4:7.

«Спартак» сезона 2016/17

«Красно-белые» стали чемпионами неожиданно даже для себя – судя по тому, как клуб отреагировал на титул и не сумел развить успех хотя бы в Кубке России. Также сразу было очевидно, что «Спартак» Карреры является одним из самых везучих чемпионов последних лет. Цифровые показатели это подтверждают.

У них залетали голы при низком качестве моментов, они много пропускали по меркам чемпиона – больше, чем «Краснодар» сейчас. Также у команды не было ярко выраженного атакующего стиля, хотя комбинировали на последней трети с помощью Промеса неплохо. И удар держали чуть лучше, чем сейчас «горожане»:

Но если начать сравнивать показатели, то получите огромный перевес «Краснодара» над чемпионским «Спартаком». Только по частоте набора очков, количеству выстрелов соперников и метких ударов (залетали в створ в чемпионском сезоне дальние удары и у Глушакова, и у Промеса) «красно-белые» лучше. Но по другим 8 параметрам – слабее.

Результат: победа «Краснодара» со счетом 3:8.

«Локомотив» сезона 2017/18

Команду Сёмина часто упрекали, что не соответствуют по описанию – не похожа была осторожная и рациональная игра на чемпионскую работу. Действительно, если сравнивать с показателями «Зенита» и ЦСКА , то по многим «Локомотив» им проиграет. Со «Спартаком» борьба равнее, но брак выше, моментов меньше.

У «железнодорожников» было мало пропущенных мячей – но больше, чем у «Зенита» с Виллаш-Боашем, но они часто отдавали мяч соперникам, редко создавали очень крутые моменты. И самое странное – по воротам Гильерме наносили столько же ударов, как по воротам «Краснодара», хотя остальным чемпионам по этому параметру «быки» проиграли:

«Краснодар» опережает чемпионский «Локомотив» за счет атаки – моменты качественнее, забитых мячей больше, владение выше, брак намного ниже. Команда Сёмина иногда играла ярким вторым номером, чем напоминала «Спартак» Карреры. Но они отличаются от «быков» по 7 параметрам – хуже. В результате почти двукратный перевес «Краснодара», как и в случае с чемпионским ЦСКА .

Результат: победа «Краснодара» со счетом 4:8.

«Краснодар» не хуже чемпионов последних лет?

Не обязательно рекордсмены по отдельным показателям занимают самые высокие места, что очевидно. Вот только 99 из 100 чемпионов разных лиг играют качественнее, чем соперники по дополнительным параметрам. И если ставить конкретный вопрос о готовности, то теперь у вас есть ответ.

Похож ли «Краснодар» сейчас на чемпионов России последних лет? Однозначно соответствует заданным петербуржцами и москвичами стандартам качества. За пять лет в РПЛ может быть пять разных чемпионов, хотя для этого «Краснодару» нужно много побед подряд, а «Зениту» - парочка осечек.

Сегодня потеряли два очка, но по делу – «Динамо» при судействе в стиле арбитров из матчей «Локомотива» могло получить пенальти в свои ворота, но дальше был гол Маркова. Многие клубы РПЛ сломались и не отыгрались, но «Краснодар» выжал хотя бы ничью. Их многовато – этим отличаются от чемпионов прошлых лет, но явно учатся.

Всех московских чемпионов при сравнении лицом к лицу «горожане» победили показательно и чисто. Чем же они отличаются от ЦСКА , который догнал и перегнал «Зенит», «Спартака», побеждавшего со счетом 1:0, или «Локомотива», который отдавал мяч и ждал контратак? Стилем – ярко выраженная ставка на атаку. И отсутствием невероятного везения.

«Краснодару» очки не даются просто, но через неделю матч против «Зенита», и Семаку важно осознавать – встретит команду, которая по средним показателям лучше 3 из 4 последних чемпионов России. Получается, когда ругаем «быков» за непростые матчи, то должны понимать – у Слуцкого, Карреры и Семина они тоже были.

Но чемпионский фарт – великая неосязаемая вещь, и он пока не всегда на стороне «Краснодара». Причем если говорить о матче с «Динамо» - заслуженно не выиграли. Но через неделю будет другой футбол и важнейшая игра против «Зенита». Сравним первую команду в таблице с лучшей по многим параметрам.