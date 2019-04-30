Ан. Миранчук: «Возможно, мне не хватает практики в сборной России»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в эфире «Россия 24» ответил на вопрос о том, почему у него не получается закрепиться в составе сборной России.

Не думаю, что мне рано. 23 года уже. Рано было три года назад.

Те матчи, что были тогда, с той же Бельгией, – это был непростой соперник. Я пытался показать себя, но при этом где-то не хватает, может, практики в национальной команде. Когда ты играешь в чемпионате России, а потом приезжаешь, а там другой уровень, другие скорости. И в этот маленький промежуток, пока ты находишься в сборной, нужно понимать, чего хочет тренер. Вроде всё понятно, но пока на поле какой-то яркой картинки нет.