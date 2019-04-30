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Ан. Миранчук: «Возможно, мне не хватает практики в сборной России»

30 апреля 2019, 01:33

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в эфире «Россия 24» ответил на вопрос о том, почему у него не получается закрепиться в составе сборной России.

Не думаю, что мне рано. 23 года уже. Рано было три года назад.

Те матчи, что были тогда, с той же Бельгией, – это был непростой соперник. Я пытался показать себя, но при этом где-то не хватает, может, практики в национальной команде. Когда ты играешь в чемпионате России, а потом приезжаешь, а там другой уровень, другие скорости. И в этот маленький промежуток, пока ты находишься в сборной, нужно понимать, чего хочет тренер. Вроде всё понятно, но пока на поле какой-то яркой картинки нет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   85 / 959
30 апреля в 08:12
Нафиг ты нужен сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
30 апреля в 01:45
Братья очень хорошие футболисты и должны закрепиться в сборной!!!
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