Пантелеев: «Если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1»

Полузащитник «Рубина» Владислав Пантелеев прокомментировал ничью со «Спартаком».

Нам необходимо было не давать пространства «Спартаку». В конце был хороший момент, если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1, плюс можно было пойти на добивание и закатить мяч в пустые ворота.