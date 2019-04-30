Пантелеев: «Если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1»

Полузащитник «Рубина» Владислав Пантелеев прокомментировал ничью со «Спартаком».
Нам необходимо было не давать пространства «Спартаку». В конце был хороший момент, если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1, плюс можно было пойти на добивание и закатить мяч в пустые ворота.
Восемь игр без побед? Первый тайм мы начинаем боязно, не можем контролировать мяч так, как делаем это во втором тайме. Если бы играли так с первых минут, то было бы лучше. Мы тяжеловато входим в игру, начинаем создавать моменты только во втором тайме. Дыхание ФНЛ? Нет, такого не ощущаем.