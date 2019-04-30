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Пантелеев: «Если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1»

30 апреля 2019, 00:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Владислав Пантелеев прокомментировал ничью со «Спартаком».

Нам необходимо было не давать пространства «Спартаку». В конце был хороший момент, если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1, плюс можно было пойти на добивание и закатить мяч в пустые ворота.

Восемь игр без побед? Первый тайм мы начинаем боязно, не можем контролировать мяч так, как делаем это во втором тайме. Если бы играли так с первых минут, то было бы лучше. Мы тяжеловато входим в игру, начинаем создавать моменты только во втором тайме. Дыхание ФНЛ? Нет, такого не ощущаем.

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ziborock
ziborock
30 апреля в 08:15
Если бы Ломовицкий не попал в штангу, то могли и проиграть!)
ДАША Д
ДАША Д
30 апреля в 01:33
И так очко спасли. Хватит.
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 01:07
Пантелееву удачи
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