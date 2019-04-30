Тихонов: «Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов считает, что наставнику москвичей Олегу Кононову не хватает качественных исполнителей для достижения результата.
Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов. Но посмотрите, какие футболисты у него были в «Краснодаре» и какие есть в «Спартаке». Там исполнители были лучше. Сейчас половина состава «Спартака» ничем не лучше того же «Рубина».
Абсолютно точно!
Для любой схемы нужны подходящие исполнители. А у Кононова, при всё его стремлении и желании, есть только отработанный материал. ((
Отдельные *applause* селекционному отделу и трансферной политике клуба.
Скупая всяких петковичей, софьянов и рошей, юзая комбарова, ещенко и глушакова, далеко не уедешь даже в местной РПЛ.
Абсолютно точно!
Для любой схемы нужны подходящие исполнители. А у Кононова, при всё его стремлении и желании, есть только отработанный материал. ((
Отдельные *applause* селекционному отделу и трансферной политике клуба.
Скупая всяких петковичей, софьянов и рошей, юзая комбарова, ещенко и глушакова, далеко не уедешь даже в местной РПЛ.