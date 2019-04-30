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Тихонов: «Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов»

30 апреля 2019, 00:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов считает, что наставнику москвичей Олегу Кононову не хватает качественных исполнителей для достижения результата.

Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов. Но посмотрите, какие футболисты у него были в «Краснодаре» и какие есть в «Спартаке». Там исполнители были лучше. Сейчас половина состава «Спартака» ничем не лучше того же «Рубина».

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Gunther
Gunther
30 апреля в 17:51
В целом все верно сказано. Уровень игроков надо менять а это можно только летом. Ждем ухода старичков и прохода свежей крови.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ruslik1982
30 апреля в 11:24
известный стиль "бей беги"
Бить и бежать тоже нужно уметь !
galem72
galem72
30 апреля в 10:28
"...исполнители были лучше...половина состава Спартака ничем не лучше того же Рубина..."

Абсолютно точно!
Для любой схемы нужны подходящие исполнители. А у Кононова, при всё его стремлении и желании, есть только отработанный материал. ((
Отдельные *applause* селекционному отделу и трансферной политике клуба.
Скупая всяких петковичей, софьянов и рошей, юзая комбарова, ещенко и глушакова, далеко не уедешь даже в местной РПЛ.
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 08:56
Надо делать "Спартак" народной русскоговорящей командой,а не народной африканской командой.
DEIVID
DEIVID
30 апреля в 07:50
Кононов позорная тряпка, которой не место в Спартаке.
КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 01:37
Хоть кто-то что-то понимает.
Ruslik1982
Ruslik1982
30 апреля в 01:32
известный стиль "бей беги"
Димoн
Димoн
30 апреля в 01:32
Расскажи Кононову, чтобы и он понимал)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 311
30 апреля в 01:03
Федун возьмет пиджака летом на сафари в Африку, там на месте и выберут новый состав!)
Софье друзей привезут, скучает лысая алжирка одна)
311
311
30 апреля в 01:02
Федун возьмет пиджака летом на сафари в Африку, там на месте и выберут новый состав!)
Jake Sully
Jake Sully
30 апреля в 00:55
спартак играет в позорный футбол, и Кононову это нравится!
VadimR
VadimR
30 апреля в 00:53
Андрей прав, по сути Кононову как и Семаку перешедшим в команды топы сравнительно недавно в первую очередь нужно почистить состав! Вопрос в другом, Семаку скорей всего позволят после чемпионства, усилиться даже дали, а вот Олегу думается на это рассчитывать не придется, он пришел в тот момент когда Федун захотел увидеть свои "вложения" в молодежный состав! Думаю чемпионство Спартака не коснется еще долго, Кононова жаль, тренер хороший, думаю сожрут!
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