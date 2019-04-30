ГлавнаяНовости

Ханни: «„Спартаку“ не стоит думать о Лиге чемпионов»

30 апреля 2019, 00:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни оценил шансы команды попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В понедельник «Спартак» сыграл вничью с «Рубином». На данный момент команда располагается на пятом месте.

Что касается шансов на попадание в тройку ради Лиги чемпионов, то в последних играх мы допускали ошибки, так что сейчас нужно двигаться от игры к игре и сохранить нынешнюю позицию. Это не значит, что у нас нет больше амбиций, они есть, мы хотим быть выше. Но нам не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми, а когда закончится чемпионат – посмотрим, что будет. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии2
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров
30 апреля в 23:11
расстраивает меня Ханни. Не то он говорит да и не так играет. Видимо летом Кононов его продаст
viv
viv
30 апреля в 13:44
0:7 не забывается, Ханни.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
30 апреля в 11:01
Ханни:"Главное стать пятыми." хе-хе
galem72
galem72
30 апреля в 10:19
О Боже, да к чему эти разговоры? Европа, Лига Чемпионов, Еврокубки... Для чего это всё, если игра команды вызывает рвотный рефлекс? Для начала нужно игру ставить у себя в лиге и не вылетать хотя бы в собственном кубке от ноунеймов с бюджетом равным по стоимости коробки доширака.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
30 апреля в 08:50
Спартак надеется сохранить 5 место в борьбе с Арсеналом из Лон... Тулы
А там ещё и Оренбург в борьбу вступает
Кажется поросятам вернутся все их желчные фразочки о 5 месте Зенита в прошлом сезоне...
VV V
VV V
30 апреля в 07:07
Спартаку надо думать о пердиве.....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
30 апреля в 02:40
понесло Софью...
ДСА
ДСА
30 апреля в 01:35
Тут впору о Лиге Европы мечтать.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
30 апреля в 01:20
После Дерби Всея Руси о ЛЧ уже можно было пищевику забыть.
311
311
30 апреля в 00:59
А на пятом что? Два матча и на выход!)
Jake Sully
Jake Sully
30 апреля в 00:57
ага...
Doping_87
Doping_87
30 апреля в 00:41
Спаму не стоит думать даже о ЛЕ.
kust07
kust07
30 апреля в 00:29
В Спартаке вообще о чем нибудь думают) думка сломалась
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
30 апреля в 00:28
Ханни: «„Спартаку“ не стоит думать о Лиге чемпионов»

Федуну это скажи, а то надоел уже позориться)
beefs
beefs
30 апреля в 00:28
А что там ещё есть такие?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100