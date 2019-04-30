Ханни: «„Спартаку“ не стоит думать о Лиге чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни оценил шансы команды попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В понедельник «Спартак» сыграл вничью с «Рубином». На данный момент команда располагается на пятом месте.

Что касается шансов на попадание в тройку ради Лиги чемпионов, то в последних играх мы допускали ошибки, так что сейчас нужно двигаться от игры к игре и сохранить нынешнюю позицию. Это не значит, что у нас нет больше амбиций, они есть, мы хотим быть выше. Но нам не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми, а когда закончится чемпионат – посмотрим, что будет.