Червиченко: «Я себя в нынешнем „Спартаке“ точно не могу представить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущей ситуации в стане «красно-белых» и подчеркнул, что сейчас не стал бы возвращаться в московский клуб. Напомним, недавно «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба по окончании этого сезона.

Вероятно, такое решение [об отставке вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова] было вызвано эмоциональным всплеском из-за того, что у команды сейчас ничего не получается. Но я не исключаю, что это может быть попыткой утешить разгневанную публику. Возможно, всем заявили о таком решении, а в итоге ничего не изменится, и эти люди просто поменяют названия своих должностей, а функции за собой сохранят такие же. Считаю это решение глупым. Такие кадровые перемены не помогут улучшить настроение в команде.

Сложно сказать, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. В «Спартаке» сейчас всё очень запущено. Нужны кардинальные изменения — без терпения их совершить невозможно.

Лично я себя в нынешнем «Спартаке» точно не могу представить. Я хорошо и спокойно живу, зачем мне это надо?