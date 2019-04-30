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Червиченко: «Я себя в нынешнем „Спартаке“ точно не могу представить»

30 апреля 2019, 01:13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущей ситуации в стане «красно-белых» и подчеркнул, что сейчас не стал бы возвращаться в московский клуб. Напомним, недавно «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба по окончании этого сезона.

Вероятно, такое решение [об отставке вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова] было вызвано эмоциональным всплеском из-за того, что у команды сейчас ничего не получается. Но я не исключаю, что это может быть попыткой утешить разгневанную публику. Возможно, всем заявили о таком решении, а в итоге ничего не изменится, и эти люди просто поменяют названия своих должностей, а функции за собой сохранят такие же. Считаю это решение глупым. Такие кадровые перемены не помогут улучшить настроение в команде.

Сложно сказать, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. В «Спартаке» сейчас всё очень запущено. Нужны кардинальные изменения — без терпения их совершить невозможно.

Лично я себя в нынешнем «Спартаке» точно не могу представить. Я хорошо и спокойно живу, зачем мне это надо?

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 19:09
Самое интересное, что при Черве уж хуже не будет
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров
30 апреля в 23:12
ахаха, тебя никто на пушечный выстрел и не подпустит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 апреля в 11:22
Тебя в любом Спартаке никто уже не может представить !
Байкал-38
Байкал-38
30 апреля в 09:00
Червиченко просто обязан выкупить у Федуна этот клубишко!
makkie
makkie
30 апреля в 07:22
Жирного еще не хватало.
Хотя, поговаривали, что третий акционер клуба с мизерной долей - как раз Червиченко, якобы не до конца распродал свои акции в свое время.
Тогда 16 лет можно понять...
sir_Alex
sir_Alex
30 апреля в 07:18
У этого бандита всё в поряде! 😂
Wolf77785
Wolf77785
30 апреля в 02:33
не перспективный проект!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
30 апреля в 01:31
Просто продолжай быть экспертом по пищевику, у тебя это хорошо получается :)
parallels
parallels
30 апреля в 01:16
в спартаке сейчас тяжёлые времена, все затянули пояса - тебя банально не прокормят)
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