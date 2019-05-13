ГлавнаяНовости

Алвес: «Надеюсь, Неймар останется в ПСЖ»

13 мая 2019, 19:05

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал слухи о том, что Неймар может продолжить карьеру в «Реале».

Только Неймар знает, чего он хочет. Мы не можем предсказать его действия. Я надеюсь, что он будет продолжать выступать за ПСЖ, поскольку у него есть действующий контракт с клубом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответил Happyboy Barca
14 мая в 08:17
по моему всем фанатам барсы не заметно что проблема в тренере и его тактике
С первого дня было понятно что это не тренер а страус и полкитика у него страусинная.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил ALBA BARCELONA 21
   441 / 840
13 мая в 22:10
Неймар переходит в Барсу,хоть гопник,негодяй все равно приветствую,он не теряется на поле,когда все скисают.
по моему всем фанатам барсы не заметно что проблема в тренере и его тактике
starche
starche
   305 / 840
13 мая в 21:14
Тогда это будут похороны карьеры, бабло не заткнёт неудовлетворение от отсутствия конкуренции и слабости заштатного чемпионата............
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 20:34
Пусть сами с ним мучаются
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
13 мая в 20:07
Сомнительно, что Реал станет платить за него 200+ миллионов...хотя могут в обратку просто слить парижанам свой неликвид Бэйла, Иско, Куртуа и т.п.
112910315
112910315
   1 / 840
13 мая в 19:49
Только Неймар знает, чего он хочет.

Нет, Неймар не знает, чего он хочет. У Неймара семь пятниц на неделе.
Он хочет в Реал, грустит за Барселоной, его всё устраивает в ПСЖ - он никуда не собирается.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 19:36
Неймар переходит в Барсу,хоть гопник,негодяй все равно приветствую,он не теряется на поле,когда все скисают.
League1
League1
   111 / 840
13 мая в 19:12
Этот даня вроде и футболист неплохой, но такой симулянтище, барселона навсегда оставляет свою симулянтскую печать на всех, кто с ней имел дела. Футболисты, не ходите в барсу, там вы потеряете свою квалификацию, ещё и клеймо симулянта навсегда получите. Коутиньо так рвался в эту барсу и что теперь? И таких полно. Вывод один: в барсу идти нельзя, какие бы деньги эта женщина не предлагала.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100