Алвес: «Надеюсь, Неймар останется в ПСЖ»

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал слухи о том, что Неймар может продолжить карьеру в «Реале».
Только Неймар знает, чего он хочет. Мы не можем предсказать его действия. Я надеюсь, что он будет продолжать выступать за ПСЖ, поскольку у него есть действующий контракт с клубом.
Нет, Неймар не знает, чего он хочет. У Неймара семь пятниц на неделе.
Он хочет в Реал, грустит за Барселоной, его всё устраивает в ПСЖ - он никуда не собирается.
Нет, Неймар не знает, чего он хочет. У Неймара семь пятниц на неделе.
Он хочет в Реал, грустит за Барселоной, его всё устраивает в ПСЖ - он никуда не собирается.