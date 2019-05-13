Алвес: «Надеюсь, Неймар останется в ПСЖ»

Защитник ПСЖ прокомментировал слухи о том, что Неймар может продолжить карьеру в «Реале».

Только Неймар знает, чего он хочет. Мы не можем предсказать его действия. Я надеюсь, что он будет продолжать выступать за ПСЖ , поскольку у него есть действующий контракт с клубом.