Роналду: «Ружья критиков всегда наготове. Люди ждут моего провала»

Нападающий «Ювентуса» признался, что за долгие годы привык к критике и уже не принимает ее близко к сердцу.

Не думаю, что люди считают меня роботом, но они воспринимают меня как человека, у которого не бывает проблем, который ни о чем не беспокоится и не бывает грустным. Богатых и успешных людей связывают с беспечностью, с деньгами. «Как у тебя может быть плохое настроение и кризис, если ты миллионер?»

Вы должны понять, что не все одинаковые. У успешных людей тоже бывают проблемы. Но я всё понимаю. Ружья критиков всегда наготове. Они ждут, когда я не забью пенальти или провалю важный матч. Но это часть жизни, и я должен быть готов к тому, чтобы это принять. Я готовился к этому долгие годы.