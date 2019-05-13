Роналду: «Ружья критиков всегда наготове. Люди ждут моего провала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что за долгие годы привык к критике и уже не принимает ее близко к сердцу.
Не думаю, что люди считают меня роботом, но они воспринимают меня как человека, у которого не бывает проблем, который ни о чем не беспокоится и не бывает грустным. Богатых и успешных людей связывают с беспечностью, с деньгами. «Как у тебя может быть плохое настроение и кризис, если ты миллионер?»
Вы должны понять, что не все одинаковые. У успешных людей тоже бывают проблемы. Но я всё понимаю. Ружья критиков всегда наготове. Они ждут, когда я не забью пенальти или провалю важный матч. Но это часть жизни, и я должен быть готов к тому, чтобы это принять. Я готовился к этому долгие годы.
Напомним, вчера Роналду не удалось повторить рекорд Серии А. Для этого португалец должен был забить гол «Роме».
Какие вопросы могут быть ветерану.
Ты свое уже отыграл. К тебе вопросов вообще нету.
Какие вопросы могут быть ветерану.
Ты свое уже отыграл. К тебе вопросов вообще нету.
Ах, да , все в одном флаконе. Удалось. И игрок классный, и нытик бесподобный.
Вот только мужик ты НУЛЕВОЙ! Блин...
Ах, да , все в одном флаконе. Удалось. И игрок классный, и нытик бесподобный.
Вот только мужик ты НУЛЕВОЙ! Блин...
Человеку збравшейся так высоко, которого знает даже любой мальчишка из не самой развитой страны, очень сложно смениться с тем что всему тому великому чему добился когда-то приходит конец.
И самое сложное для них это смирится с этим, и начинается нескончаемая депрессия. Но тот кто быстро проходит, тот и дальше в жизни находит себе дорогу.
Просто на минуту представить что не было этих вундеркиндов в футболе, он на самом деле былбы немного скучен.
И в горизонте к сожалению не видно тех кто плавно заменилибы....
Человеку збравшейся так высоко, которого знает даже любой мальчишка из не самой развитой страны, очень сложно смениться с тем что всему тому великому чему добился когда-то приходит конец.
И самое сложное для них это смирится с этим, и начинается нескончаемая депрессия. Но тот кто быстро проходит, тот и дальше в жизни находит себе дорогу.
Просто на минуту представить что не было этих вундеркиндов в футболе, он на самом деле былбы немного скучен.
И в горизонте к сожалению не видно тех кто плавно заменилибы....