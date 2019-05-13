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Роналду: «Ружья критиков всегда наготове. Люди ждут моего провала»

13 мая 2019, 15:16

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что за долгие годы привык к критике и уже не принимает ее близко к сердцу.

Не думаю, что люди считают меня роботом, но они воспринимают меня как человека, у которого не бывает проблем, который ни о чем не беспокоится и не бывает грустным. Богатых и успешных людей связывают с беспечностью, с деньгами. «Как у тебя может быть плохое настроение и кризис, если ты миллионер?»

Вы должны понять, что не все одинаковые. У успешных людей тоже бывают проблемы. Но я всё понимаю. Ружья критиков всегда наготове. Они ждут, когда я не забью пенальти или провалю важный матч. Но это часть жизни, и я должен быть готов к тому, чтобы это принять. Я готовился к этому долгие годы.

Напомним, вчера Роналду не удалось повторить рекорд Серии А. Для этого португалец должен был забить гол «Роме».

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Все комментарии
barc-f.
barc-f. ответил C RONALDU 7
   522 / 840
14 мая в 15:17
Да, я знаю, это Месси.)
t2k
t2k
14 мая в 12:34
Ружье Бондарчука!
neomessi
neomessi
   379 / 840
14 мая в 09:48
Да ну тебя!
Какие вопросы могут быть ветерану.
Ты свое уже отыграл. К тебе вопросов вообще нету.
GKN
GKN
   333 / 840
14 мая в 05:40
Хорошо сказал про ружья
ОПС
ОПС
   219 / 840
14 мая в 03:47
Не надо болтать ерунду и все будет нормально.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   679 / 840
14 мая в 03:03
Не критики, а его малолетние хейтеры из женской каталонской секты лепрекона, балабола и их бешеной уругвайской чихуахуа.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
14 мая в 02:55
А разве Роналду оправдал ожидания?
C RONALDU 7
C RONALDU 7 ответил barc-f.
14 мая в 01:53
Тем временем, пока Роналду плачется Месси лучший бомбардир и распасовщик в Европе.
может тебе напомнить кто лучший бомбардир и распаковщик в лучшей лиге футбола
Agamaga
Agamaga ответил Тага Дага
   204 / 840
14 мая в 01:11
Этих скрытых АНАЛдусов тут много. Позорники. Любители любителя пробирок.
амурец
амурец ответил Тага Дага
   115 / 840
14 мая в 01:04
у тебя все кометами про зад, ты наверное большой любитель в зад?
youtomee
youtomee
   495 / 840
13 мая в 23:35
да никто уже ничего не ждет, успокойся. Как неуловимый Джо)
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 23:35
Не бойся, в ружьях порох отсырел...)
barc-f.
barc-f.
   522 / 840
13 мая в 23:15
Тем временем, пока Роналду плачется Месси лучший бомбардир и распасовщик в Европе.
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
13 мая в 21:37
Здесь таких как АНАЛДУ около десяти человек, как они защищают этого петуха. ...стыд и позор таким.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
13 мая в 21:34
рыдал навзрыд читая эти строки
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
13 мая в 21:17
не только критики, ружжо Бадра тоже всегда заряжено)))
starche
starche ответил Roman73
   305 / 840
13 мая в 21:06
Я не люблю Рональду за выпендрёж. Но ради справедливости Месси и Рональду надо оставить в покое. Эти люди сделали максимум для футбола . Удивительно, что они вообще продолжают играть.
Но у Месси нет даже намёка на нарциссизм, а у Кристины он зашкаливает. Для мужика это недопустимо!
starche
starche ответил Лена Младова
   305 / 840
13 мая в 21:01
Не поняла, к чему ты готовился долгие годы? Играть или плакаться?! Ах, да , все в одном флаконе. Удалось. И игрок классный, и нытик бесподобный. Вот только мужик ты НУЛЕВОЙ! Блин...
В точку!
starche
starche
   305 / 840
13 мая в 21:00
Кристина выжала слезу....................
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Beka_byaka
   215 / 840
13 мая в 20:59
Богатые и знаменитые тоже плачут. Человеку збравшейся так высоко, которого знает даже любой мальчишка из не самой развитой страны, очень сложно смениться с тем что всему тому великому чему добился когда-то приходит конец. И самое сложное для них это смирится с этим, и начинается нескончаемая депрессия. Но тот кто быстро проходит, тот и дальше в жизни находит себе дорогу. Просто на минуту представить что не было этих вундеркиндов в футболе, он на самом деле былбы немного скучен. И в горизонте к сожалению не видно тех кто плавно заменилибы....
А ведь начинали как будто бы вчера ,как время пролетело(
Лена Младова
Лена Младова
   360 / 840
13 мая в 20:47
Не поняла, к чему ты готовился долгие годы? Играть или плакаться?!
Ах, да , все в одном флаконе. Удалось. И игрок классный, и нытик бесподобный.
Вот только мужик ты НУЛЕВОЙ! Блин...
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
13 мая в 20:07
Девочка не принимает близко к сердцу, хотя заикается об этом 5 раз за неделю.
CВИН
CВИН
   284 / 840
13 мая в 19:57
снова ноет
Ikarus74
Ikarus74
   502 / 840
13 мая в 19:36
Да все понимают, те кто играет на позиции Криро столько же лет уже давно сдали, Рон не сдаётся, но я не понимаю как он собирается соревноваться с условными саллахами или мане? Лучший вариант для Криша был бы уход из европейского футбола после прошлогоднего триумфа, но агенты до конца хотят делать деньги. По любому удачи, в котрорую слабо верится
RomM84
RomM84
   552 / 840
13 мая в 19:36
И эти ружья заряжены ядовитой слюной завистников...
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 19:04
Сложно жить мировым звездам...
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
13 мая в 18:37
Хейтерскую ахинею или негатив высказанный на эмоциях нужно игнорировать. А вот к разумной критике прислушиваться стоит.Как и уметь признавать и принимать ошибки и неудачи.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
13 мая в 18:15
Богатые и знаменитые тоже плачут.
Человеку збравшейся так высоко, которого знает даже любой мальчишка из не самой развитой страны, очень сложно смениться с тем что всему тому великому чему добился когда-то приходит конец.
И самое сложное для них это смирится с этим, и начинается нескончаемая депрессия. Но тот кто быстро проходит, тот и дальше в жизни находит себе дорогу.

Просто на минуту представить что не было этих вундеркиндов в футболе, он на самом деле былбы немного скучен.
И в горизонте к сожалению не видно тех кто плавно заменилибы....
Тага Дага
Тага Дага ответил NGYRZ
   230 / 840
13 мая в 18:15
Ты выдал себя...эээхх,признайся лучше.
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
   72 / 840
13 мая в 18:14
Какую то детскую охинею несешь...🤦
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