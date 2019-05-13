Роббен: «Я могу играть еще четыре или пять лет»

Полузащитник Арьен Роббен, проводящий свой последний сезон в «Баварии», рассказал о своих планах на будущее.

Я всё еще хочу играть, но главное снова не выпасть из состава из-за очередной травмы. Я могу играть еще четыре или пять лет, но только если буду здоров.

На протяжении карьеры я привык к высокому уровню, борьбе за титулы. Не знаю, смогу ли играть за команду, которая сражается за шестое или восьмое место.

Вариантов у меня много. Европа и не только. Азия? Там есть плюсы и минусы. Приму решение, если почувствую, что это правильно.