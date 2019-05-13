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Роббен: «Я могу играть еще четыре или пять лет»

13 мая 2019, 13:31

Полузащитник Арьен Роббен, проводящий свой последний сезон в «Баварии», рассказал о своих планах на будущее.

Я всё еще хочу играть, но главное снова не выпасть из состава из-за очередной травмы. Я могу играть еще четыре или пять лет, но только если буду здоров.

На протяжении карьеры я привык к высокому уровню, борьбе за титулы. Не знаю, смогу ли играть за команду, которая сражается за шестое или восьмое место.

Вариантов у меня много. Европа и не только. Азия? Там есть плюсы и минусы. Приму решение, если почувствую, что это правильно.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 20:55
Он реально еще силен. Просто долбанные травмы.
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 18:55
Ну посмотрим конечно, 6 лет это про Китай только видимо.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 17:16
Ну посмотрим где сможет проявить себя
Karkaz
Karkaz
   428 / 840
13 мая в 16:59
Конечно, пол карьеры был травмирован, футбол не успел приесться, желания и энергии еще вагон
handreb
handreb
   67 / 840
13 мая в 16:47
Удачи Роббену!
Ptaha91
Ptaha91
   553 / 840
13 мая в 16:37
думаю еще в Испании, Италии , Франции может поиграть.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 16:05
МЛС...
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:01
Иди в ПСЖ.
Башмакоса
Башмакоса
   543 / 840
13 мая в 15:40
Не напрягайся - давай в Азию!
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
13 мая в 14:32
Давай в Юве или Реал!
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 13:41
В Китае точно может играть.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 13:33
Если есть силы и здоровье чего не поиграть.
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