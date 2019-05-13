Бускетс: «Надеюсь, что рана, полученная в матче с „Ливерпулем“, заживет»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что команда до сих пор не отошла от поражения «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что рана, полученная в противостоянии с «Ливерпулем», вскоре заживет. Впереди у нас финал Кубка Испании. Мы должны быть готовы к этой встрече.
Ничего, барсафаны всё залижут)
Ничего, барсафаны всё залижут)
Аха-ах)
Аха-ах)
ronaldo743 и Lionel_Messi 10 до сих пор на связь не выходят!😂
ronaldo743 и Lionel_Messi 10 до сих пор на связь не выходят!😂
Лузеры!
Вам нельзя первый матч выигрывать с разницей 2 и более мячей.
Не учитесь вы на ошибках
Лузеры!
Вам нельзя первый матч выигрывать с разницей 2 и более мячей.
Не учитесь вы на ошибках