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Бускетс: «Надеюсь, что рана, полученная в матче с „Ливерпулем“, заживет»

13 мая 2019, 17:57

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что команда до сих пор не отошла от поражения «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что рана, полученная в противостоянии с «Ливерпулем», вскоре заживет. Впереди у нас финал Кубка Испании. Мы должны быть готовы к этой встрече.

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Князь Всея Турина
   20 / 840
14 мая в 14:43
такую многоходовку от Ювы дано понять далеко не каждому.
Ты чиих будешь?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Великий Государь
   402 / 840
14 мая в 14:24
Судьи нагнули. Протянули жидовню. В Амстердаме чистую пенку не назначили и Шоне не удалили. А в Турине Юве просто фраернулся.
такую многоходовку от Ювы дано понять далеко не каждому.
Великий Государь
Великий Государь ответил амурец
14 мая в 14:20
кстати если не ошибаюсь этот молодняк и Ювентус нагнул
Судьи нагнули. Протянули жидовню. В Амстердаме чистую пенку не назначили и Шоне не удалили. А в Турине Юве просто фраернулся.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
14 мая в 12:05
хреново сыграли
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:14
Д....Ы в Барсе не понимают что его давно уже пора продать хоть за какие то бабки.
амурец
амурец ответил Князь Всея Турина
   115 / 840
14 мая в 00:56
кстати если не ошибаюсь этот молодняк и Ювентус нагнул
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 00:55
конечно заживёт, барсукам то не привыкать когда их ставят в такое положение раной к верху
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил NGYRZ
   402 / 840
13 мая в 21:50
У персофанов Месси тоже раны не заживают, ожоговые раны..😂 ronaldo743 и Lionel_Messi 10 до сих пор на связь не выходят!😂
они на ставках всё спустили,даже на инет денег нет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cevin cigan
   402 / 840
13 мая в 21:49
Да просто,не барсуковский ЛЧ турнир! Вот кубок короля -самое то,чтобы глоры ударили себя в грудь,гордясь таким важным трофеем!
Ну что такое ЛЧ в сравнении с Кубком Короля?! Барсуки-Королевичи!!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
13 мая в 21:48
что Реал порвали "молодняк", что Барсы порвали "бестрофейники" да и ещё ослабленным составом. Ничё в следующем году,при встрече с нами,вы будете сплошной гноющейся раной, барсуки испытают на себе сполна, ведь Аткинсона уже не видать,а значит и ЛЧ всё дальше и дальше от каталонии к Турину.
Великий Государь
Великий Государь
13 мая в 20:55
Аха-ха), даже каталонский твитераст признаёт, что очко им лихо порвали. Аха-ха)
Ничего, барсафаны всё залижут)
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
13 мая в 20:43
Самое главное чтобы у Мадрида там зажило все к новому сезону, стока слез пролили глоры Мадрида..и персофанки петушка туринского..

Аха-ах)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 19:35
Очень хотел бы чтобы и Валенсия разгромила бы 4 0,может тогда уволили физрука,и президентские досрочные выборы.У Реала еще хуже,АПЛ торжествует из за гибели Барсы и Реала.Если Реал вышел бы в финал с Красными в лч,болел бы первый раз в жизни за Реал,чтобы хотя бы поддержать Ла лигу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 19:30
Заживет до следующего сезона в ЛЧ,когда получите очередной позор скорее всего от Реала.В Барсе,когда на поле кризис ни одного лидера нет,как Пуйоль,чтобы зажигать всех.Бускетс тоже классический трус и тренер трус и все трусы.Никому не нужен ваш кубок Испании и даже золотые медали чемпионата,где нет никакой конкуренции
Groove000
Groove000
   149 / 840
13 мая в 19:20
Заживет. Лет через 5, если ничего не изменится в клубе
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
13 мая в 18:52
У персофанов Месси тоже раны не заживают, ожоговые раны..😂

ronaldo743 и Lionel_Messi 10 до сих пор на связь не выходят!😂
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 18:48
Да просто,не барсуковский ЛЧ турнир! Вот кубок короля -самое то,чтобы глоры ударили себя в грудь,гордясь таким важным трофеем!
League1
League1
   111 / 840
13 мая в 18:40
Конечно заживёт, в правильном направлении идёт движение. барса в этот раз была выкинута с позором в полуфинале, а не в четвертьфинале. прогресс на лицо.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   132 / 840
13 мая в 18:27
Валенсии бы в красной форме выйти, в цветах Ливерпуля) чтоб освежить мандраж)
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 18:15
Походу и финал кубка короля могут провалить на таком настроении. Бускетс кстати так же не впечатлил в этом сезоне, в позорном поражении от Ливера его вина даже больше чем у многих других игроков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 18:03
Как будто вам впервой, эта же рана была с "Ромой", с "Баварией", но проходит год, два, три и снова все оканчивается безвольным разгромом))
дурман
дурман
   267 / 840
13 мая в 18:00
А позор не заживет.
Лузеры!
Вам нельзя первый матч выигрывать с разницей 2 и более мячей.
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