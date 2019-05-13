Пирло: «„Ювентусу“ нужен Иско»

Бывший полузащитник «Ювентуса» выразил мнение, что туринскому клубу стоит подписать хавбека «Реала» Иско.

Я думаю, что «Ювентусу» нужен Иско. Успех команды во многом зависит от средней линии. Клуб купил Роналду, но не знает, как доставить ему мяч. Нам нужен хороший полузащитник, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов.