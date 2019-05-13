Пирло: «„Ювентусу“ нужен Иско»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение, что туринскому клубу стоит подписать хавбека «Реала» Иско.
Я думаю, что «Ювентусу» нужен Иско. Успех команды во многом зависит от средней линии. Клуб купил Роналду, но не знает, как доставить ему мяч. Нам нужен хороший полузащитник, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан выступает против продажи Иско.
Я бы на их месте ещё взял бы Льоренте, если тупые люди из Реала действительно его отпускают.
Я бы на их месте ещё взял бы Льоренте, если тупые люди из Реала действительно его отпускают.