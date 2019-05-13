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Пирло: «„Ювентусу“ нужен Иско»

13 мая 2019, 17:11

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение, что туринскому клубу стоит подписать хавбека «Реала» Иско.

Я думаю, что «Ювентусу» нужен Иско. Успех команды во многом зависит от средней линии. Клуб купил Роналду, но не знает, как доставить ему мяч. Нам нужен хороший полузащитник, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан выступает против продажи Иско.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответил Евгений Макрушин
   371 / 840
14 мая в 08:19
Это сарказм! Нужно капитальную чистку делать в средней линии, и не только. Минимум хедиру (не надо было продлевать) с матюиди выкидывать.
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
13 мая в 23:44
Поскорее бы его забрали из Реала
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   250 / 840
13 мая в 20:34
Ну тут можно и поспорить с Пирло насчёт Иско!!
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 18:59
Прям Иско который и в Реале отжигал по большим праздникам все исправит в Юве, как болел Реала я не против это го трансфера, вон еще в Баварии Роббен освободился он так же неплохо с краю навешивает и обостряет.
League1
League1
   111 / 840
13 мая в 18:53
Ювентусу нужно вообще серьезно усиливаться. В защите у них один Кьелини, в нападении только Роналду, а средняя линия совсем отсутствует. В средней линии вообще никого нет, там дыра. Это наглядно показал Аякс, когда вообще не видел никаких препятствий для себя в центре поля.
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 18:42
А нужен ли Юве "сдувшийся" Иско?
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
13 мая в 17:43
Ещё Озил и Ди Мария, или лучше Сарабия, и один нап
Я бы на их месте ещё взял бы Льоренте, если тупые люди из Реала действительно его отпускают.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ballak144
   188 / 840
13 мая в 17:17
Причем тут Хедира,он хавбек оборонительного плана,а Вам тут про человека,который должен мячи до напов доставлять.Хотя и Иско не особо подходит как по мне....
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
13 мая в 17:17
а Реалу нужно 180млн в обратном направлении.
An Jo
An Jo
   574 / 840
13 мая в 17:16
Ювентусу нужен Пирло.
ballak144
ballak144
   371 / 840
13 мая в 17:13
Хедиру же продлили) какой Иско)
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