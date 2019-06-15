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Леонардо хочет видеть в ПСЖ Доннарумму и Милинковича-Савича

сегодня, 18:38

Спортивный директор ПСЖ Леонардо, который совсем недавно вернулся в клуб, рассчитывает этим летом осуществить трансферы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Трансфер Доннаруммы может обойтись парижанам в 60 млн евро, за Милинковича-Савича, по слухам, придется отдать 75 млн евро.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   297 / 726
сегодня в 19:08
Думаю, Доннарумму надо продавать, чтобы выручить денежку, да и в целом надо избавляться от клиентов Райолы. И братца его тоже куда-нибудь спихнуть, а не платить 1 миллион долларов в год зарплаты.
В «Милане» сейчас есть молодой Плиццари, воспитанник клуба и вратарь молодежной сборной Италии. Пусть он играет и за основу. Рейна ему опытом поможет.
STVA 1
STVA 1
   24 / 726
сегодня в 18:51
Мешок много хочет.
Grabovsky
Grabovsky
   442 / 726
сегодня в 18:42
Дона дона псж
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