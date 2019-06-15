Леонардо хочет видеть в ПСЖ Доннарумму и Милинковича-Савича

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо, который совсем недавно вернулся в клуб, рассчитывает этим летом осуществить трансферы голкипера «Милана» и полузащитника «Лацио» .

Трансфер Доннаруммы может обойтись парижанам в 60 млн евро, за Милинковича-Савича, по слухам, придется отдать 75 млн евро.