Леонардо хочет видеть в ПСЖ Доннарумму и Милинковича-Савича

Спортивный директор ПСЖ Леонардо, который совсем недавно вернулся в клуб, рассчитывает этим летом осуществить трансферы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Трансфер Доннаруммы может обойтись парижанам в 60 млн евро, за Милинковича-Савича, по слухам, придется отдать 75 млн евро.
В «Милане» сейчас есть молодой Плиццари, воспитанник клуба и вратарь молодежной сборной Италии. Пусть он играет и за основу. Рейна ему опытом поможет.
В «Милане» сейчас есть молодой Плиццари, воспитанник клуба и вратарь молодежной сборной Италии. Пусть он играет и за основу. Рейна ему опытом поможет.