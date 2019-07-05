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Кварацхелия: «„Локомотив“ распространил ложную информацию в российских СМИ»

сегодня, 01:25

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия появившуюся ранее информацию о подписании контракта с «Рубином» и щедром предложении от казанского клуба. Ранее сообщалось, что зарплата Хвичи в «Рубине» составит € 30 тыс. в месяц с возможностью роста до € 50 тыс., подписной бонус – € 500 тыс., а агенту 18-летнего хавбека достанутся € 3 млн. 

Я ещё не подписал контракт с „Рубином“. Как я могу получить такие огромные деньги? Мой представитель и президент казанского клуба ведут переговоры, чтобы уточнить детали соглашения. 

Думаю, что это «Локомотив» распространил в российской прессе недостоверную информацию, потому что я не остался в их клубе. Мне предложили контракт по схеме «1+3» с месячной зарплатой € 15 тыс. Моё будущее полностью бы принадлежало московскому клубу, и если бы мной интересовался сильный европейский клуб, они могли заблокировать трансфер. 

Это немыслимо! Кто даст 18-летнему парню или его агенту крупную сумму за подписание контракта? Это ложь! Я говорю откровенно: моя зарплата в «Рубине» будет гораздо ниже, мне оплатят машину и квартиру. Я подпишу контракт на четыре года, а наша договорённость заключается в следующем: если у меня будет хорошее предложение от европейского клуба, моему уходу не будут препятствовать. 

Люди говорят, будто 18-летний парень выбрал «Рубин» из-за денег. Но поверьте мне, финансовый фактор не был решающим, я хочу играть в футбол.

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шyм
шyм
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сегодня в 01:27
Удачи тебе в любом случае
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