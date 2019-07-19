«Манчестер Сити» интересуется Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Игрок оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к оборонцу каталонского клуба со стороны французского ПСЖ.
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Игрок оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к оборонцу каталонского клуба со стороны французского ПСЖ.
Сейчас я вижу это так - Лангле Пике основа, Умтити Тодибо замена
Сейчас я вижу это так - Лангле Пике основа, Умтити Тодибо замена
https://www.youtube.com/watch?v=2avku6JjaCM