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«Манчестер Сити» интересуется Умтити

вчера, 19:37

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Игрок оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к оборонцу каталонского клуба со стороны французского ПСЖ.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил allemz
   124 / 796
вчера в 21:55
Не нужен такой игрок. https://www.youtube.com/watch?v=2avku6JjaCM
Ну и глупо. Если начнёт играть как год назад, ни Отаменди, ни Стоунз ему не конкуренты. Только Ляпорт примерно того же уровня игрок из центральных защей МС.
Igo0rek
Igo0rek
   207 / 796
вчера в 21:44
Уткин Утка Уткавич
Брулин
Брулин
   63 / 796
вчера в 21:32
Огромная ошибка для Барсы если отпустят...
Сейчас я вижу это так - Лангле Пике основа, Умтити Тодибо замена
allemz
allemz
   84 / 796
вчера в 20:06
Не нужен такой игрок.
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