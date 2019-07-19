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Эмери намекнул на уход Косьельни

вчера, 17:33

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери дал понять, что капитан Лоран Косьельни покинет клуб этим летом.

Ранее лондонский клуб объявил о том, что француз отказался ехать с командой в предсезонный тур. 

Рассуждая о выборе капитанов на предстоящий сезон, Эмери дал понять, что 33-летнего француза нет в его планах.

Я хочу, чтобы в пятерке моих капитанов был один английский игрок. В прошлом году нашими капитанами были Джака, Озил и Монреаль. После ухода Рэмзи, Чеха, а, возможно, и Косьельни, я хочу добавить новых имен в этот список.

Мы потеряли игроков с большим опытом выступлений в Англии и «Арсенале» вроде Чеха и Рэмзи. Также мы потеряли Косьельни. Они были капитанами с юных лет.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   245 / 796
вчера в 21:07
эмери и капитанов выбирает себе подобных-мягкотелых мемов!ну какой на ххх озил или джака или англичанин,это вообще кто?джэнки или чамберс? у вас ум есть? кто из этих капитанов способен повести за собой? Кос,Саша,Лено,Мустафи,Папа -вот тебе пятерка!
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 796
вчера в 17:41
Намек понят
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