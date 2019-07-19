Эмери намекнул на уход Косьельни

Главный тренер «Арсенала» дал понять, что капитан покинет клуб этим летом.

Ранее лондонский клуб объявил о том, что француз отказался ехать с командой в предсезонный тур.

Рассуждая о выборе капитанов на предстоящий сезон, Эмери дал понять, что 33-летнего француза нет в его планах.

Я хочу, чтобы в пятерке моих капитанов был один английский игрок. В прошлом году нашими капитанами были Джака, Озил и Монреаль. После ухода Рэмзи, Чеха, а, возможно, и Косьельни, я хочу добавить новых имен в этот список.

Мы потеряли игроков с большим опытом выступлений в Англии и «Арсенале» вроде Чеха и Рэмзи. Также мы потеряли Косьельни. Они были капитанами с юных лет.