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Фергюсон советует МЮ приобрести игрока «Астон Виллы»

вчера, 23:55

Английские СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему прислушивается к советам бывшего тренера команды Алекса Фергюсона.

77-летний специалист считает, что «красным дьяволам» стоит приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Шотландии Джона МакГинна. 24-летний футболист должен прибавить энергии в центре поля, чего так не хватает команде. Кроме того, дедушка Джона является другом Фергюсона.

«Астон Вилла» оценивает МакГинна в 50 млн фунтов.

По информации прессы, полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

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ЮЗИК
ЮЗИК
   250 / 828
сегодня в 10:42
Сэр Алекс плохого не посоветует
galem72
galem72 ответил la-respect0
   277 / 828
сегодня в 09:28
Ты его хоть в деле видел?Боец,каких у вас нет)))Через пару сезонов он будет в топ клубе...
Если ты раскроешь глаза и вчитаешься в мой пост, то сразу поймёшь, что претензии не к игроку, а к источнику, который и Месси в Шинник отправит. Так что оставь свои ремарки и возмущения при себе, а также этого МакГинна в Бирмингеме.
la-respect0
la-respect0 ответил galem72
   602 / 828
сегодня в 09:24
Особенно когда такие "советы" раздаются от утиной корпорации "Сан". ))
Ты его хоть в деле видел?Боец,каких у вас нет)))Через пару сезонов он будет в топ клубе...
galem72
galem72 ответил STVA 1
   277 / 828
сегодня в 09:02
САФ плохого не помоветует .
Особенно когда такие "советы" раздаются от утиной корпорации "Сан". ))
Egorium
Egorium
   42 / 828
сегодня в 08:36
Дед знает что говорит, к тому же он сэр.
la-respect0
la-respect0
   602 / 828
сегодня в 08:33
Надеюсь,ближайшие пару лет моторчик наш никуда не уйдет)
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 06:38
Жаль, что у меня нет такого дедушки.
STVA 1
STVA 1
   50 / 828
сегодня в 04:29
САФ плохого не помоветует .
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