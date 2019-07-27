Фергюсон советует МЮ приобрести игрока «Астон Виллы»

вчера, 23:55

Английские СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему прислушивается к советам бывшего тренера команды .

77-летний специалист считает, что «красным дьяволам» стоит приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Шотландии . 24-летний футболист должен прибавить энергии в центре поля, чего так не хватает команде. Кроме того, дедушка Джона является другом Фергюсона.

«Астон Вилла» оценивает МакГинна в 50 млн фунтов.

По информации прессы, полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».