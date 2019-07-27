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«Продолжение следует» - Лукаку сфотографировался со своим агентом

сегодня, 19:08

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку опубликовал фотографию со своим агентом Федерико Пасторелло. Возможно, таким образом форвард намекнул на скорый переезд в Италию.

«Продолжение следует», - подписал фото бельгийский футболист.  

На Лукаку претендуют «Интер» и «Ювентус». 

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   338 / 836
сегодня в 23:26
В Италии он будет рвать, другой уровень всё же. Но кого берёт МЮ вместо него?
Да, кстати, никаких сожалений о его уходе. Топам он не забивал.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 22:36
говорят что в его зверинце самое ценное это гомодрила,как две капли воды.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 22:34
агент молодец,мёртвой хваткой вцепился в шею своей добычи.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   117 / 836
сегодня в 20:01
Этот персонаж еще не открыт
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 836
сегодня в 19:15
Я боюсь себе представить, что будет с Лукаку, если он сфотографируется со своей собакой или кошкой, не говоря уже о попугае с хомячком!
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