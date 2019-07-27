«Продолжение следует» - Лукаку сфотографировался со своим агентом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку опубликовал фотографию со своим агентом Федерико Пасторелло. Возможно, таким образом форвард намекнул на скорый переезд в Италию.
«Продолжение следует», - подписал фото бельгийский футболист.
Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019
На Лукаку претендуют «Интер» и «Ювентус».
Да, кстати, никаких сожалений о его уходе. Топам он не забивал.
Да, кстати, никаких сожалений о его уходе. Топам он не забивал.