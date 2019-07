«Продолжение следует» - Лукаку сфотографировался со своим агентом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию со своим агентом Федерико Пасторелло. Возможно, таким образом форвард намекнул на скорый переезд в Италию.

«Продолжение следует», - подписал фото бельгийский футболист.

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL