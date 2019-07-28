«Ювентус» переключился на Эриксена

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato. Туринский клуб хочет заполучить в свои ряды еще одного именитого хавбека.
Ранее сообщалось, что в услугах Эриксена заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato. Туринский клуб хочет заполучить в свои ряды еще одного именитого хавбека.
Ранее сообщалось, что в услугах Эриксена заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Тебе холестерина в виде сала меньше употреблять надо. От этого развивается атеросклероз.
Тебе холестерина в виде сала меньше употреблять надо. От этого развивается атеросклероз.