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«Ювентус» переключился на Эриксена

вчера, 20:41

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato. Туринский клуб хочет заполучить в свои ряды еще одного именитого хавбека.

Ранее сообщалось, что в услугах Эриксена заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Эдгар Давидс
   206 / 817
вчера в 23:11
Зачем? Свинья это грязное животное, я их не ем, а развожу и продаю другим животным, которые его поедают)
Написал так прям как будто завидуешь,а теперь оправдания пошли)))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил dimagas1
   81 / 817
вчера в 23:09
Тебе что сала выслать?)))
Зачем? Свинья это грязное животное, я их не ем, а развожу и продаю другим животным, которые его поедают)
dimagas1
dimagas1 ответил Эдгар Давидс
   206 / 817
вчера в 23:01
А что, тебе Скомина не показатель? А дог ТТХ и Барсы тоже? Тебе холестерина в виде сала меньше употреблять надо. От этого развивается атеросклероз.
Тебе что сала выслать?)))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил dimagas1
   81 / 817
вчера в 22:50
Ага в ЛЧ это видно)))Кабинетники жгут)))
А что, тебе Скомина не показатель? А дог ТТХ и Барсы тоже?
Тебе холестерина в виде сала меньше употреблять надо. От этого развивается атеросклероз.
ДОБРЫЙ ЖУК
ДОБРЫЙ ЖУК ответил dimagas1
вчера в 22:47
Ага в ЛЧ это видно)))Кабинетники жгут)))
    dimagas1
    dimagas1 ответил Эдгар Давидс
       206 / 817
    вчера в 22:00
    Из дворового чемпионата они и даром не нужны.
    Ага в ЛЧ это видно)))Кабинетники жгут)))
    Novograd
    Novograd
       778 / 817
    вчера в 21:24
    А ну надо шота дєлать кють
    Камелошка
    Камелошка ответил АИМ БОТ
       165 / 817
    вчера в 21:14
    Ни в кабинетный чемпионат,а в кабинетный клуб!!
      juvenale
      juvenale
         117 / 817
      вчера в 21:10
      следующим летом заберем бесплатно
      nedved10
      nedved10
         318 / 817
      вчера в 21:04
      Пусть лучше мешок-сити отступные платит за него
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ ответил Igo0rek
         138 / 817
      вчера в 20:56
      Какой смысл идти на понижение в кабинетный чемпионат?
      Ни в кабинетный чемпионат,а в кабинетный клуб!!
      Камелошка
      Камелошка ответил juvenale
         165 / 817
      вчера в 20:52
      даже не знаю....раньше хотел его в полузащиту вместо донного боснийца,но в последнем сезоне он просто растворялся в топ матчах
      Ни бойся, гобб, Ериксена переманит наш кетайский гаспадин.
      Камелошка
      Камелошка ответил Igo0rek
         165 / 817
      вчера в 20:52
      Какой смысл идти на понижение в кабинетный чемпионат?
      кабинетный чимпеонат недавно выиграл Лестор. А Скамина выиграл для кабинетных сквозиров ЛЧ. Хде англея, там и доги и подкупы и нечесная игра. А Мончестир Сити нужна за нарушения ФФП отстранить от евракубков, ведь ани там всё равно курятнику проигрывают
      Igo0rek
      Igo0rek
         262 / 817
      вчера в 20:49
      Какой смысл идти на понижение в кабинетный чемпионат?
      juvenale
      juvenale
         117 / 817
      вчера в 20:45
      даже не знаю....раньше хотел его в полузащиту вместо донного боснийца,но в последнем сезоне он просто растворялся в топ матчах
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс
         81 / 817
      вчера в 20:44
      Из дворового чемпионата они и даром не нужны.
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