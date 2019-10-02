Кикнадзе: «Жоау Мариу очень полезен»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе похвалил полузащитника команды .

Будем ли мы выкупать его контракт? Не обсуждаем это и прошу не влезать в эту историю. Как решение будет принято, мы о нем сообщим. Но то, как он играет, это определенный стандарт, уровень, которому ребята в команде стараются следовать. Я считаю, что он очень полезен команде не только своими действиями, но и тем, что он показываем ребятам, как можно играть.

Мне понятны все варианты работы по Жоау. Понятно, если не продлеваем контракт, если продлеваем и продаем его, если продлеваем и он остается в команде. Для меня это один из наиболее прозрачных трансферов.