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Кикнадзе: «Жоау Мариу очень полезен»

02 октября 2019, 21:43

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе похвалил полузащитника команды Жоау Мариу.

Будем ли мы выкупать его контракт? Не обсуждаем это и прошу не влезать в эту историю. Как решение будет принято, мы о нем сообщим. Но то, как он играет, это определенный стандарт, уровень, которому ребята в команде стараются следовать. Я считаю, что он очень полезен команде не только своими действиями, но и тем, что он показываем ребятам, как можно играть.

Мне понятны все варианты работы по Жоау. Понятно, если не продлеваем контракт, если продлеваем и продаем его, если продлеваем и он остается в команде. Для меня это один из наиболее прозрачных трансферов.

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ermak6848
ermak6848
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02 октября в 21:52
Это Вася так решил для себя, время покажет...
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