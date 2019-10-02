Силкин: «Кононов – хороший тренер, он бы помог „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал слухи о том, что бывший рулевой «Спартака» может возглавить «бело-голубых».

Кононов – хороший тренер. Не знаю, почему, но этот тренер у меня всегда вызывал симпатию. «Спартак» – амбициозная команда, где, может быть, характера Кононову не хватило. Спортивный интерес у него вышел на первое место, и у него не получилось. По непонятным для меня причинам не было результата, хотя подбор игроков был хороший.

Думаю, Кононову под силу спасти «Динамо». Сейчас у нас много игроков, которые только закончили и возглавили команды. У кого-то получается, у кого-то – нет, потому что тренерскому мастерству надо учиться, это совсем другая профессия. Не думаю, что мое мнение о Кононове ошибочное: везде он ставил командам атакующую и интересную игру.