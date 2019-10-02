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Силкин: «Кононов – хороший тренер, он бы помог „Динамо“»

02 октября 2019, 20:28

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о том, что бывший рулевой «Спартака» Олег Кононов может возглавить «бело-голубых».

Кононов – хороший тренер. Не знаю, почему, но этот тренер у меня всегда вызывал симпатию. «Спартак» – амбициозная команда, где, может быть, характера Кононову не хватило. Спортивный интерес у него вышел на первое место, и у него не получилось. По непонятным для меня причинам не было результата, хотя подбор игроков был хороший.

Думаю, Кононову под силу спасти «Динамо». Сейчас у нас много игроков, которые только закончили и возглавили команды. У кого-то получается, у кого-то – нет, потому что тренерскому мастерству надо учиться, это совсем другая профессия. Не думаю, что мое мнение о Кононове ошибочное: везде он ставил командам атакующую и интересную игру.

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Gotlib
Gotlib ответил красавчик серж
   190 / 797
05 октября в 13:22
Хороший, но «мягкий».
Интеллигент в маминой кофте, как говорили в армии про одного сослуживца. )))
Петрович93
Петрович93
03 октября в 12:06
Кононову нужно отдохнуть для начала прийти в себя после всего пережитого. Ведь гадили на него все кому хотелось. А у современного Спартака кроме романцева и тренеров которые были долго в команде и не было. Всё тренеры 77 да. А ведь на самом деле это проблема не кононова и федуна это ахер~ная проблема великого клуба спартак Москва. Которую должны решать не понятно кто. Менеджмент клуба не справляется от сезона к сезону от тренера к тренеру. Нужно путина попросить навести порядок. Курировать будут шойгу бастрыкин и другие. Другого выхода нет внешнее управление. А современный менеджмент Спартака пусть убирают стадион
CSKA2012
CSKA2012
   358 / 797
03 октября в 09:29
Для начала Динамо и Спартаку необходим адекватный менеджмент и только потом звать нормального тренера , в Спартаке даже пеп с Моуриньо не спасли ))
ArgonS
ArgonS
03 октября в 08:24
Силкин прав, у свиней ни один порядочный тренер не прижился.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   366 / 797
03 октября в 06:00
В Динамо более адекватные болельщики) На посылать изначально не будут!)
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
03 октября в 05:46
Тоже самое говорили когда его к мясным кинули
шацк
шацк
   297 / 797
03 октября в 00:07
Мы с другом спартаковцем неделе 2 назад шутили о том, сто надо поменяться тренирами)) Кононова в Динамо, только при условии Хохлова в Спартак!
rawer
rawer
02 октября в 22:03
Согласен с Силкиным, он может спасти Динамо от вылета
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 21:56
Прямо Чип и Дейл спешат на помощь ;)
Одних уто... спас, теперь другие помощь просят...
Т34
Т34
   20 / 797
02 октября в 21:47
Так в чем дело? Пусть берут. Спартаку за это добро платить пришлось. А тут бесплатно, халява!
морозз
морозз
   43 / 797
02 октября в 21:43
Пипец какой-то, развалил Спартак и теперь пригодится Динамо? Голову можно сломать напрочь!
Youngberg
Youngberg ответил Владимир_Спартак
02 октября в 21:34
Динамо и нам может помочь только Карабас Барабас.... 😁
Старик Хоттабыч)
tuman960
tuman960 ответил Конунг Рагнар
   333 / 797
02 октября в 21:30
Динамо может помочь только Бердыев
что ещё деньги есть,тогда я (Бердыев)иду к вам!!!!!
МКС
МКС
   159 / 797
02 октября в 21:30
Кононов у руля Динамо

И Динамо снова в лидерах ФНЛ
красавчик серж
красавчик серж
   137 / 797
02 октября в 21:21
Хороший, но «мягкий».
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов. ответил Delight
   234 / 797
02 октября в 21:20
Олег Георгиевич. Вы что-то промямлили, или мне показалось?
Я г-г-г-г-г-в-в-в-в-р--р-р-р-ю н-н-н-н-н-н-н-а-а-а-а-д-д-д-д-о-о-о с-с-с-с-с-с-м-о--о-о-т-т-т-т-р--р-р-р-е-е-е-е--т-ь в-в-в-в-в-в-е-е-е-е-р-р-р-р--х-х-х
Я л-л-л-л-и-и-и-д-д-д-е-е-е-е-р-р-р-р-р.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
02 октября в 21:19
Динамо и нам может помочь только Карабас Барабас.... 😁
Великолепный
Великолепный
   97 / 797
02 октября в 21:19
Кононов и спартаку помочь не смог.
Вряд ли поможет и Динамо.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 797
02 октября в 21:12
Динамо может помочь только Бердыев
trimetil
trimetil
   699 / 797
02 октября в 21:08
Спартаку помог, теперь Динамо пойдет помогать. А поросятам на его багаже еще полгода играть.
Соккерру
Соккерру
   341 / 797
02 октября в 21:06
Тогда добьют беднягу...
Delight
Delight ответил Олег Георгиевич Кононов.
   465 / 797
02 октября в 21:05
Солидарен, Олег Георгиевич даст Динамо нужный победный импульс, и мы вместе возьмем ФНЛ в след.году.
Олег Георгиевич. Вы что-то промямлили, или мне показалось?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 21:04
Он уже нам помог !
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 21:00
Кононову удачи . В любом клубе .
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
02 октября в 20:59
а хохлова в спартак, да?
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
02 октября в 20:53
Поможет и даже точно.
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 20:53
Динамики, одумайтесь!!!
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   234 / 797
02 октября в 20:53
Солидарен, Олег Георгиевич даст Динамо нужный победный импульс, и мы вместе возьмем ФНЛ в след.году.
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 20:49
.....этот тренер не все команды еще загубил ?????
борька
борька
   615 / 797
02 октября в 20:48
Поможет, тренер очень хороший,
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