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Дзагоев: «Хочу закончить карьеру в „Алании“»

02 октября 2019, 21:27

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, в каком клубе хочет завершить карьеру:

Был бы не против закончить в ЦСКА, но в планах - в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе.

Когда «Алания» вернется в РПЛ? Надеюсь, в скором времени. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.

 Ранее футболист поведал, почему не уехал в свое время играть за европейский клуб.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   269 / 797
03 октября в 09:25
Да я думал, ты уже закончил
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
02 октября в 22:59
Дзагоев: «Хочу закончить карьеру в „Алании“ на скамейке запасных»
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 21:56
Может, долечиваться сразу туда?... Чего тянуть?
kamelot
kamelot
02 октября в 21:55
Алания попала, теперь всем жителя Северной Осетии на своих плечах вытаскивать его непреподъёмную зарплату. Удружил так удружил.
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
02 октября в 21:54
время покажет правильное решение
морозз
морозз ответил Kurt Bekelman
   43 / 797
02 октября в 21:53
а 10 лет назад разве он не был восходящей надеждой? И до 2015 уж точно был просто хорош. Спорить бушь?
О чём спор, надежда обычно переход в стабильный базис и становится звездой! Его игра никогда не была стабильной и никогда он не был лидером ЦСКА и Сборной! Так что спор в этой ситуации беспредметен, хотя кони с пеной на губах доказывали бы гений Дзагоева!
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 21:51
Верное решение!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
02 октября в 21:47
Сперва вылечись от травм, а там и можно в Аланию мазнуть. Удачи Алан.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил морозз
   76 / 797
02 октября в 21:47
И это подающий огромные надежды, восходящая конская звезда, великий Дзагоев?
а 10 лет назад разве он не был восходящей надеждой? И до 2015 уж точно был просто хорош. Спорить бушь?
Red blu
Red blu
   308 / 797
02 октября в 21:46
Если хочешь, то закончишь. А пока ещё проиграешь за ЦСКА.
морозз
морозз
   43 / 797
02 октября в 21:45
И это подающий огромные надежды, восходящая конская звезда, великий Дзагоев?
youtomee
youtomee
   390 / 797
02 октября в 21:44
Ну а че ты сидишь то? пора ехать
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 21:41
Социальная реклама Осетия для "Алании":"Ты жалеешь два рубля? Ах ты, тля!"
Afromama
Afromama
02 октября в 21:32
Ахах, ты уже считай, что закончил
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