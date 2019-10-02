Дзагоев: «Хочу закончить карьеру в „Алании“»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, в каком клубе хочет завершить карьеру:
Был бы не против закончить в ЦСКА, но в планах - в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе.
Когда «Алания» вернется в РПЛ? Надеюсь, в скором времени. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.
Ранее футболист поведал, почему не уехал в свое время играть за европейский клуб.