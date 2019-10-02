Дзагоев: «В 2010 году надо было мне уезжать в „Штутгарт“»

02 октября 2019, 20:59

Полузащитник ЦСКА рассказал о том, почему не уехал играть в европейские клубы и куда его звали:

Правда, что Абрамович через Жиркова передал мне, что если хочу в Англию – надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010 году был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было и ехать.

Летом футболист признался, что у него было много предложений от других команд.