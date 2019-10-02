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Дзагоев: «В 2010 году надо было мне уезжать в „Штутгарт“»

02 октября 2019, 20:59

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, почему не уехал играть в европейские клубы и куда его звали:

Правда, что Абрамович через Жиркова передал мне, что если хочу в Англию – надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010 году был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было и ехать.

Летом футболист признался, что у него было много предложений от других команд.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
03 октября в 01:59
Спустя десять лет.
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
03 октября в 00:47
Теперь поздно дурак! Не уехал, как и Акинфеев! Теперь поздно об этом болтать!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
02 октября в 22:54
Оптимальное время для отъезда было после Евро-12, но по видимому "смутили условия", которые потенциальным покупателям выдвигал Гинер.
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 22:50
задним-то умом ...
youtomee
youtomee ответил ФорвардЪ
   390 / 797
02 октября в 21:42
Мемуары пошли.
ну так карьера то закончена, почему бы и нет
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
02 октября в 21:35
Мемуары пошли.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Питер Ман
   179 / 797
02 октября в 21:34
    Юрниекс
    Юрниекс
       205 / 797
    02 октября в 21:25
    Надо было...И сейчас надо уходить. Своей команде ты уже пользу не принесешь. Уйди как мужчина..
    Absinthe2
    Absinthe2 ответил Питер Ман
       756 / 797
    02 октября в 21:16
    Единственный, кого не совсем уважаю в составе наших друзей, чуть не поссорил болельщиков, лучше бы правда уехал тогда!
    "Чуть не поссорил с друзьями" ллллооооллито)))))))))))))
    Великолепный
    Великолепный
       97 / 797
    02 октября в 21:15
    Алан, если не уехал значит так и должно было случиться. Судьба у всех разная.
    Absinthe2
    Absinthe2
       756 / 797
    02 октября в 21:15
    Да какая разница, где "не играть"?)))
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 797
    02 октября в 21:15
    Смущали условия - это стало основным поводом верности клубу "ЦСКА"!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Питер Ман
       67 / 797
    02 октября в 21:12
    Единственный, кого не совсем уважаю в составе наших друзей, чуть не поссорил болельщиков, лучше бы правда уехал тогда!
      STVA 1
      STVA 1
         96 / 797
      02 октября в 21:09
      Что вспоминать.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         7 / 797
      02 октября в 21:09
      Лол, какой красавец. Как Чалов прямо. Куда там всяким Ван Дайкам, Мане, Фирмино, Салахам, которые в "Базелях", "Саунтгемптонах" и т.п. чалились, наши топчики готовы подъехать только в основу топ-клуба)))
      Питер Ман
      Питер Ман
         105 / 797
      02 октября в 21:07
      Единственный, кого не совсем уважаю в составе наших друзей, чуть не поссорил болельщиков, лучше бы правда уехал тогда!
      Strikers188
      Strikers188
         406 / 797
      02 октября в 21:03
      Чалов в 2028 году:
      " В 2019 году надо было мне уезжать в "Кристалл Пэлэс".
      GYTSYL
      GYTSYL
         516 / 797
      02 октября в 21:02
      Началось!
      ДСА
      ДСА
         180 / 797
      02 октября в 21:02
      Тогда мозгов не было.
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