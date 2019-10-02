Дзагоев: «В 2010 году надо было мне уезжать в „Штутгарт“»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, почему не уехал играть в европейские клубы и куда его звали:
Правда, что Абрамович через Жиркова передал мне, что если хочу в Англию – надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010 году был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было и ехать.
Летом футболист признался, что у него было много предложений от других команд.
А давай я тебе расскажу про друзей коней)
В начале 80 ваших мешков начали бить приезжие фанаты, фанаты ЦСК, а так ваш фанатский сектор состоял из интелегентных алкашей, ваше руководство прогнулось и заключило мир с конями, и вас перестали бить) друзья)))
А давай я тебе расскажу про друзей коней)
В начале 80 ваших мешков начали бить приезжие фанаты, фанаты ЦСК, а так ваш фанатский сектор состоял из интелегентных алкашей, ваше руководство прогнулось и заключило мир с конями, и вас перестали бить) друзья)))
" В 2019 году надо было мне уезжать в "Кристалл Пэлэс".
" В 2019 году надо было мне уезжать в "Кристалл Пэлэс".