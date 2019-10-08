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Спортивный директор «Ромы» извинился перед судьями

сегодня, 11:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки извинился за свои слова, сказанные в адрес судей.

После матча с «Кальяри», Петраки обратился в рефери, заявив, что «футбол - это контактный вид спорта, а не балет для маленьких девочек». Данное сравнение вызвало большой резонанс в обществе, особенно среди футбольных женских команд.

Я прошу прощения, если кого-то оскорбили мои слова. Я не имел в виду, что футбол – это исключительно мужской вид спорта, а не женский.

Футбол – для всех, и мы очень гордимся нашей женской командой и продвижением женского футбола.

 Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека также остался недоволен судейством в матче с «Кальяри».

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