Спортивный директор «Ромы» извинился перед судьями

сегодня, 11:43

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки извинился за свои слова, сказанные в адрес судей.

После матча с «Кальяри», Петраки обратился в рефери, заявив, что «футбол - это контактный вид спорта, а не балет для маленьких девочек». Данное сравнение вызвало большой резонанс в обществе, особенно среди футбольных женских команд.

Я прошу прощения, если кого-то оскорбили мои слова. Я не имел в виду, что футбол – это исключительно мужской вид спорта, а не женский. Футбол – для всех, и мы очень гордимся нашей женской командой и продвижением женского футбола.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» также остался недоволен судейством в матче с «Кальяри».