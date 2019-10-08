Рональд де Бур - о ЧМ: «Люди поймут, что катарцы действительно дружелюбны»

Бывший футболист сборной Голландии поделился мнением о месте проведения ЧМ -2022. Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

Я жил в Катаре семь лет, и мне есть что сказать. Эта страна очень компактная. Болельщики, очевидно, смогут увидеть две игры за один день.

В более крупных странах фанаты распределены по всей территории проведения турнира, в Катаре же они будут буквально повсюду, вы действительно сможете почувствовать атмосферу праздника, где бы вы ни были. Люди поймут, что катарцы действительно дружелюбны.