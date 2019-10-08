Рональд де Бур - о ЧМ: «Люди поймут, что катарцы действительно дружелюбны»

Бывший футболист сборной Голландии Рональд де Бур поделился мнением о месте проведения ЧМ-2022. Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.
Я жил в Катаре семь лет, и мне есть что сказать. Эта страна очень компактная. Болельщики, очевидно, смогут увидеть две игры за один день.
В более крупных странах фанаты распределены по всей территории проведения турнира, в Катаре же они будут буквально повсюду, вы действительно сможете почувствовать атмосферу праздника, где бы вы ни были. Люди поймут, что катарцы действительно дружелюбны.
Ранее Рональд де Бур заявил, что Голландия может выиграть ЧМ-2022.