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Фред высказался об игре «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 10:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал свою игру, а также результаты команды в последних матчах:

Большее количество критики - бесполезный трёп, лишь немногие помогают мне и дают пищу для размышлений. Я люблю читать, что говорят обо мне люди. Это помогает становиться лучше. 

Последние матчи - не лучшее время для клуба. Понимаю, что наша игра расстраивает болельщиков. Нам необходимо вернуть «Манчестер Юнайтед» на те места, которые он заслуживает. 

Ранее бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» раскритиковали игру Фреда

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   364 / 1000
сегодня в 11:25
Сами игроки и их тренер только треплются и извиняются,и ничего не делают для улучшения своей игры.
cska plus
cska plus
   13 / 1000
сегодня в 11:12
Нынешняя игра команды мягко говоря плачевная.
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