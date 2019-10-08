Фред высказался об игре «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал свою игру, а также результаты команды в последних матчах:

Большее количество критики - бесполезный трёп, лишь немногие помогают мне и дают пищу для размышлений. Я люблю читать, что говорят обо мне люди. Это помогает становиться лучше.

Последние матчи - не лучшее время для клуба. Понимаю, что наша игра расстраивает болельщиков. Нам необходимо вернуть «Манчестер Юнайтед» на те места, которые он заслуживает.