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Неймар: «Горжусь, что сыграю в сотый раз за сборную»

09 октября 2019, 19:44

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал предстоящий товарищеский матч Бразилия - Сенегал, который станет для него сотым в футболке национальной сборной:

Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что это случится. Спасибо Господу за то, что я достиг этой отметки. Завтрашний день будет историческим и я его запомню на всю жизнь. Честь и гордость сыграть 100 раз за свою страну.


В предыдущей встрече за сборную Неймар не смог помочь команде избежать поражения в товарищеской игре с Перу.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 10:33
Лишь бы не сломался.
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
09 октября в 20:43
Удачи Неймару!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   749 / 797
09 октября в 20:37
Ну не индюк? не ты должен гордится а тобой, именно болельщики. Кстати пару случаев припоминается, отношения болел к нему, был матч ЧМ18 Швейцария - Бразилия в Ростове, встречали болел Бразилии и в прикол спрашивали забьет ли Неймар или нет, естественно они понимали только слово Неймар, на что отвечали "Неймар ноу" и еще какую то фигню болтали на португальском и показывали большой палец к низу)) и причем случай был не один похожий. Помоему тут все ясно этим
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   51 / 797
09 октября в 19:49
Завтрашний день будет историческим.

Что там исторического, обычный товарняк с Сенегалом, пусть сотый, но товарняк.
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