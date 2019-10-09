Неймар: «Горжусь, что сыграю в сотый раз за сборную»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал предстоящий товарищеский матч Бразилия - Сенегал, который станет для него сотым в футболке национальной сборной:
Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что это случится. Спасибо Господу за то, что я достиг этой отметки. Завтрашний день будет историческим и я его запомню на всю жизнь. Честь и гордость сыграть 100 раз за свою страну.
Nem nos meus melhores sonhos achei que isso pudesse acontecer. Obrigado Deus por me permitir realizar essa grande marca, amanhã será um dia histórico que irei guardar pro resto da minha vida. Que honra e orgulho poder representar meu país 100x 🇧🇷 pic.twitter.com/xcTzuUGD2j— Neymar Jr (@neymarjr) 9 октября 2019 г.
В предыдущей встрече за сборную Неймар не смог помочь команде избежать поражения в товарищеской игре с Перу.
Что там исторического, обычный товарняк с Сенегалом, пусть сотый, но товарняк.
Что там исторического, обычный товарняк с Сенегалом, пусть сотый, но товарняк.