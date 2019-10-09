Неймар: «Горжусь, что сыграю в сотый раз за сборную»

Форвард «Пари Сен-Жермен» прокомментировал предстоящий товарищеский матч Бразилия - Сенегал, который станет для него сотым в футболке национальной сборной:

Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что это случится. Спасибо Господу за то, что я достиг этой отметки. Завтрашний день будет историческим и я его запомню на всю жизнь. Честь и гордость сыграть 100 раз за свою страну.