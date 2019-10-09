Лофтус-Чик: «До травмы я играл в свой лучший футбол»

Полузащитник «Челси» рассказал о восстановлении после травмы ахилла:

Мне пришлось снова научиться ходить. Когда с ноги сняли защиту, то я кое-как оторвал пятку от земли.

Когда получил травму, то повернулся и оттолкнулся, потом услышал хлопок. Это было громко. Сначала я подумал, что меня кто-то ударил сзади. Но на повторе я увидел, что никого не было сзади меня.

У меня были рецидивы, которые мешали восстановлению. До травмы я играл в свой лучший футбол. Скучаю по играм. Сделаю все, чтобы после травмы стать сильнее, чем прежде.