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Лофтус-Чик: «До травмы я играл в свой лучший футбол»

сегодня, 17:13

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о восстановлении после травмы ахилла:

Мне пришлось снова научиться ходить. Когда с ноги сняли защиту, то я кое-как оторвал пятку от земли. 

Когда получил травму, то повернулся и оттолкнулся, потом услышал хлопок. Это было громко. Сначала я подумал, что меня кто-то ударил сзади. Но на повторе я увидел, что никого не было сзади меня.

У меня были рецидивы, которые мешали восстановлению. До травмы я играл в свой лучший футбол. Скучаю по играм. Сделаю все, чтобы после травмы стать сильнее, чем прежде.

 Напомним, что Лофтус-Чик летом подписал новый контракт с «синими».

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