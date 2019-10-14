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«Локомотив» рассказал о состоянии Хеведеса

сегодня, 10:06

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил о состоянии защитника команды Бенедикта Хеведеса.

Во время матча с «Арсеналом» у Хеведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с «молодёжкой», но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.

Отметим, что ранее стали известны сроки восстановления нападающего «Локо» Федора Смолова.

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ermak6848
ermak6848
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сегодня в 10:45
Выздоравливай Бенедикт!!!
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