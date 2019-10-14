«Локомотив» рассказал о состоянии Хеведеса

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил о состоянии защитника команды .

Во время матча с «Арсеналом» у Хеведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с «молодёжкой», но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.