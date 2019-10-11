Защитник «Зенита» может пропустить 8 месяцев

Пресс-служба «Зенита» рассказала о травме защитника команды Эмануэля Мамманы.
Футболист «сине-бело-голубых» прошёл первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге. По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдёт углублённое обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.
Футбольный клуб «Зенит» желает Эмануэлю Маммане мужества и скорейшего возвращения на поле!
Кресты летят в РПЛ как утки по осени, может у нас крестовые блохи на полянах завелись?
Кресты летят в РПЛ как утки по осени, может у нас крестовые блохи на полянах завелись?
контуженые танкисты?
контуженые танкисты?
В зенит идут что бы здоровье подлатать и заработать)
Маммана, Маркизио, Малком))0 Денег много всех вылечат)
ПыСы, а так конечно качественный защитник, жаль.
ПыПысы правили М?)
В зенит идут что бы здоровье подлатать и заработать)
Маммана, Маркизио, Малком))0 Денег много всех вылечат)
ПыСы, а так конечно качественный защитник, жаль.
ПыПысы правили М?)
Надеюсь, обойдётся в этот раз...
Надеюсь, обойдётся в этот раз...
как вовка скажет
как вовка скажет
Малком,Маммана,Кокорин.....это ж миллионов 60-65 вне игры......
Не много ли для команды со стоимостью игроков в 200 млн...??
Малком,Маммана,Кокорин.....это ж миллионов 60-65 вне игры......
Не много ли для команды со стоимостью игроков в 200 млн...??