Защитник «Зенита» может пропустить 8 месяцев

Пресс-служба «Зенита» рассказала о травме защитника команды .

Футболист «сине-бело-голубых» прошёл первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге. По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдёт углублённое обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.

Футбольный клуб «Зенит» желает Эмануэлю Маммане мужества и скорейшего возвращения на поле!