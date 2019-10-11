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Защитник «Зенита» может пропустить 8 месяцев

11 октября 2019, 10:28

Пресс-служба «Зенита» рассказала о травме защитника команды Эмануэля Мамманы.

Футболист «сине-бело-голубых» прошёл первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге. По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдёт углублённое обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.

Футбольный клуб «Зенит» желает Эмануэлю Маммане мужества и скорейшего возвращения на поле!

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
11 октября в 17:10
Жесть...Недавно ведь только от травмы отошёл
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   5 / 797
11 октября в 16:49
Шо....опять ??? Малком,Маммана,Кокорин.....это ж миллионов 60-65 вне игры...... Не много ли для команды со стоимостью игроков в 200 млн...??
НЕ расстраивайся - народ потянет любую сумму!
Faustello
Faustello
   14 / 797
11 октября в 16:32
Здоровья парню.
Кресты летят в РПЛ как утки по осени, может у нас крестовые блохи на полянах завелись?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Т34
   44 / 797
11 октября в 15:32
Если только тоже в клинике...
Только о профиле клиники не надо.
pomor45
pomor45
   219 / 797
11 октября в 14:27
Всё в копилку опыта Семака по преодолению нештатных ситуаций. Когда всё гладко характер и умение не выработаешь.
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил Т34
   102 / 797
11 октября в 14:04
а какие есть?
контуженые танкисты?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 13:53
Желаю быстрого выздоровления
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
11 октября в 13:17
Вот и у зенита пошла непруха с травмами...Здоровья парням и скорейшего выздоровления.
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 13:06
Жесть)

В зенит идут что бы здоровье подлатать и заработать)

Маммана, Маркизио, Малком))0 Денег много всех вылечат)

ПыСы, а так конечно качественный защитник, жаль.

ПыПысы правили М?)
Т34
Т34 ответил Судья Дрэд
   20 / 797
11 октября в 12:37
а ты с какой?
У меня таких пациентов нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 12:26
Как же не везёт Маммане с травмами. Все очень длительные.
Надеюсь, обойдётся в этот раз...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   639 / 797
11 октября в 12:10
проект набрал хрусталя у европейских партнеров
как вовка скажет
beloff
beloff
11 октября в 11:59
по потенциалу был хорош игрок, но хрустальный больно. В полку Маркизио прибыло
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
11 октября в 11:52
Шо....опять ???

Малком,Маммана,Кокорин.....это ж миллионов 60-65 вне игры......
Не много ли для команды со стоимостью игроков в 200 млн...??
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил Морозовский
   102 / 797
11 октября в 11:42
из натуралов я
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 11:33
что-то связанное с клубной кармой
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
11 октября в 11:25
Не успел от одной травмы отойти, как другая.
Морозовский
Морозовский ответил Судья Дрэд
   5 / 797
11 октября в 11:24
патамушта меньшинства подвергаются гонениям и их нужно защищать
А сам-то, ты, из меньшинств или большинств?
Сп62
Сп62 ответил Владимир_Спартак
   59 / 797
11 октября в 11:22
Это точно. Сразу и не вспомнишь, а тут прямо потоком.
ДСА
ДСА
   180 / 797
11 октября в 11:19
Какие-то дохлые легионеры Зениту достаются.
Томас Сойер
Томас Сойер
11 октября в 11:13
Угробили талантливого защитника.
OLESOCC
OLESOCC
   194 / 797
11 октября в 11:09
Командование Зенита желает СКОРЕЙШЕГО выздоровления!. Это как? Не 9, а 4 месяца???
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   428 / 797
11 октября в 11:09
Маманя тоже вечно больной
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 11:06
Лишь бы платили народными деньгами
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
11 октября в 11:01
Кресты, кресты.... Раньше такое редко было. Здоровья.
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил Т34
   102 / 797
11 октября в 10:59
а ты с какой?
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил Морозовский
   102 / 797
11 октября в 10:58
патамушта меньшинства подвергаются гонениям и их нужно защищать
Т34
Т34 ответил Судья Дрэд
   20 / 797
11 октября в 10:54
Я буду защищать Зенит в его отсутствие
Если только тоже в клинике...
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 10:52
Лазарет пополняется, всем здоровья!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   413 / 797
11 октября в 10:52
Здоровья....верим, что вернёшься на поле, и всё будет хорошо!
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