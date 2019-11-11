«Спартак» показал, что осталось за кадром матча c «Крыльями Советов»

«Спартак» опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
После поединка известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню победе «красно-белых».
|Спартак2 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
«Спартак» опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
После поединка известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню победе «красно-белых».
https://www.soccer.ru/news/1149154/fedun-leonid-spartak
https://www.soccer.ru/news/1149154/fedun-leonid-spartak