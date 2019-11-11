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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча c «Крыльями Советов»

сегодня, 12:44
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«Спартак» опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

После поединка известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню победе «красно-белых».

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   99 / 953
сегодня в 14:21
ЕСТЬ ТАКОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ, ЧТО НА МАТЧ С БОМЖАМИ ТРЕНЕР СПАРТАКА БУДЕТ РУЛИТЬ КОМАНДОЙ С ТРИБУНЫ. ТАК КАК ЕГОРОВСКИЕ ПОСЛУШНИКИ В МАТЧЕ С УРАЛОМ НАЙДУТ ПОВОД ДАТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ
makkie
makkie ответил Армейская душа
   25 / 953
сегодня в 14:20
А где кадры, как Мешков приезжает на заправку Лукойла?
Интересно, с чего такой вывод - Спартаку не поставили чистый пенальти вообще-то.
Заполярный
Заполярный ответил Армейская душа
   99 / 953
сегодня в 14:13
А где кадры, как Мешков приезжает на заправку Лукойла?
НА ЛУКОЙЛЕ ГАЗА НЕТ. ВИЛКОВ С КОМПАНИЕЙ ЗАПРАВЛЯЮТСЯ НА ГАЗПРОМЕ
красноярец
красноярец
   82 / 953
сегодня в 13:48
Сплошной экстаз!!!!!!
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
   3 / 953
сегодня в 13:35
А где кадры, как Мешков приезжает на заправку Лукойла?
И расплачивается купюрами из чемоданчика фирмы Piquadro?)))
ziborock
ziborock ответил Tommy Lee
   3 / 953
сегодня в 13:15
Где новость, что тарасовских не пустили в США?
Проснулся только? Вчера еще была!
https://www.soccer.ru/news/1149154/fedun-leonid-spartak
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   120 / 953
сегодня в 13:10
Показуха, за кадром как всегда канистры с бромoнтaном и деньги для судей от федуна
Tommy Lee
Tommy Lee
   349 / 953
сегодня в 13:10
Где новость, что тарасовских не пустили в США?
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:02
Спартак показал как, кто и кому заносит чемоданчик федуна.
773sergeytank
773sergeytank ответил Армейская душа
   116 / 953
сегодня в 12:52
А может у него машина на газу))
Армейская душа
Армейская душа
   100 / 953
сегодня в 12:47
А где кадры, как Мешков приезжает на заправку Лукойла?
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